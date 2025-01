BBB 25: Com fantasia do Monstro, Diego malha e fala sozinho na academia

Mesmo cumprindo o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito não deixou de fazer exercícios na academia.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na tarde de domingo, Diego foi à academia para malhar. Ele levantou halteres e fez flexões na barra usando a fantasia do Monstro.

Diego e Daniele ficarão vestidos de Quarto Branco e Botão Vermelho, respectivamente, até a primeira formação de Paredão. Ao ouvirem a música do Monstro, eles devem ir ao gramado e dançar até o som terminar.

Quando ficou sozinho na academia, o atleta desabafou para uma das câmeras. "Eu choro, dou risada, fico inconstante, mas vim aqui com um objetivo e um sonho. Não desisto jamais. Se for para desistir, vou desistir de ser fraco."

Vou me esforçar, usar minha luta, minhas forças, essência da minha família que é o que eu mais honro. Não desistindo, apontando os erros que eu acho e não desanimando. Vou chorar porque tenho coração, mas não sou fraco. Choro porque tenho sentimento . Diego Hypolito

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas