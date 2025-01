Além do esporte: Léo Batista cobriu Carnaval e noticiou a morte de Vargas

Voz marcante do jornalismo esportivo, Léo Batista, que morreu neste domingo (19), aos 92 anos, foi muito além dos gramados, quadras e competições esportivas em sua trajetória no rádio e na TV.

O que aconteceu

O locutor, dublador e apresentador atuou em momentos importantes da história do país. Em 1954, por exemplo, Léo Batista deu a notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas quando apresentava o programa Globo no Ar, no rádio.

"Quem estava de plantão no comando da rádio era Raul Brunini. Sempre havia um diretor de plantão, principalmente numa noite nervosa como aquela. Pelo telefone, avisei o Brunini, que estava no andar de cima. Ele desceu as escadas correndo. Quando chegou ao estúdio, já entrara o prefixo e eu estava noticiando: 'Atenção, atenção! Informa o 'Globo no Ar,' em edição extraordinária: acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas!' E repeti, afirmando que voltaríamos com novas informações a qualquer momento. Quinze minutos depois, entrou o 'Repórter Esso', com Heron Domingues." Léo Batista, em depoimento ao Memória Globo

Léo Batista, cujo nome de batismo era João Baptista Bellinaso Neto, também foi presença marcante nas transmissões de Carnaval. Nos anos 50, ele transmitia os desfiles chamados de "Grandes Sociedades", pelo rádio, quando ainda não existia as escolas de samba. Depois, já na TV Rio e na TV Globo, passou a narrar os desfiles das escolas de samba. "Terminei minha carreira de narrador fazendo apuração. Somando TV Rio e Globo deu uns 40 anos de Carnaval", relatou Batista no documentário sobre sua trajetória.

Funcionário mais antigo da Globo

Com a morte de Cid Moreira, em outubro de 2024, Léo Batista passou a ser o funcionário mais antigo da Globo. Na emissora desde 1970, ele também atuou apresentando edições do Jornal Hoje e do Jornal Nacional.

No esporte, Léo Batista se destacou pela polivalência. Foi pioneiro na narração de competições de surfe, transmitiu jogos de futebol, corridas de Fórmula 1 e Olimpíadas.