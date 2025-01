Músicos brasileiros acusam Shakira de plágio em hit com indiretas a Piqué

Quatro compositores brasileiros estão acusando Shakira e Bizarrap de plágio na música "Bzrp Music Sessions vol. 53", lançada em 2023. Splash entrou em contato com a Sony Music e com a Veirano Advogados em busca de um posicionamento, mas não obteve resposta.

O que aconteceu

Os compositores Ruan Prado, Luana Matos, Patrick Graue e Calixto Afiune, acusam Shakira e mais três artistas de "plágio gritante" da música "Tu Tu Tu", de 2020. O quinto compositor, Rodrigo Lisboa, morreu em outubro de 2023. A música foi lançada por Mariana Fagundes e Léo Santana e posteriormente regravada pela dupla May e Karen.

Shakira, os outros artistas, a Sony Music Brasil, a Sony Music Group e a Dale Play Records foram notificados extrajudicialmente em dezembro. No documento, a qual Splash teve acesso, é apontado como cópia o uso do vocábulo "tu" e o tema da canção — sobre traição e empoderamento feminino.

Na música brasileira, há referência a traição e um trocadilho. "Agora fala com tu tu tu tu / Foi me trair tomou no tu tu tu". A música de Shakira diz, em espanhol: "Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh" ("Para tipos como tu"). Na notificação, o advogado dos compositores, Fredimio Biasotto Trotta, reuniu um laudo técnico, comparações entre as partituras, além de um clipe de sobreposição das músicas.

Ouça:

Os compositores brasileiros pedem uma reparação material e moral pelos danos causados pelo suposto plágio. Os músicos querem reconhecimento da autoria da canção, além de receberem suas porcentagens sobre o lucro da música.

A Splash, Trotta diz que a Sony sinalizou o desejo por um acordo e que o retorno aconteceria até quarta-feira (15). No entanto, como o retorno não aconteceu, o advogado e os autores da notificação estudam entrar com uma ação judicialmente.

Trotta é também advogado de Toninho Geraes, que acusa Adele de plágio. O advogado diz à reportagem que no último dia 14 recebeu um telefonema da Veirano Advogados, que recebeu o caso, mas ainda não tinha contraproposta. A Veirano também defende Adele e os envolvidos na acusação de plágio da música "Mulheres".

Splash entrou em contato com a Sony Music e com a Veirano Advogados em busca de um posicionamento. A assessoria da gravadora disse que "o escritório já está off", mas retornaria se houvesse uma resposta. Veirano Advogados não retornou contato. Espaço segue aberto.

"Bzrp Music Sessions vol. 53" está no álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" em duas faixas: versão original e remix. A música, muito comentada pelas indiretas a Gerard Piqué, ex de Shakira, ganhou o Grammy Latino de Melhor Canção Pop em Língua Espanhola, além de quebrar 14 recordes de desempenho.