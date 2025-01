Contra banimento, Trump quer prorrogar funcionamento do TikTok nos EUA

O presidente eleito Donald Trump vai tomar posse no próximo dia 20 de janeiro, e fontes próximas a ele dizem que ele considera suspender o banimento do TikTok, previsto para 19 de janeiro, nos primeiros dias como mandatário do país.

O que aconteceu

Lei aprovada em 2024 estabelece o banimento de redes sociais controlada por adversários políticos. EUA acusam o TikTok de sofrer influência do governo chinês, que é considerado um adversário político.

Como resultado, o TikTok deve ser vendido para uma empresa dos EUA ou banido. Em 19 de janeiro, acaba o prazo de 270 dias após a aprovação da lei. Na prática, na data estabelecida, o aplicativo deve parar de ser distribuído nas lojas de aplicativo App Store (da Apple) e Play Store (do Google). Logo, poderá seguir funcionando.

Trump expressou que vai estender funcionamento na rede. Fontes do Washington Post dizem que presidente eleito pretende estender de 60 a 90 dias o funcionamento do TikTok para chegar a uma solução política.

Congressista republicano Michael Waltz, cotado para ser conselheiro de segurança nacional de Trump, confirmou o desejo do presidente. Em entrevista à Fox News, ele explica que Trump considera que o TikTok "foi ótimo para a campanha" e que quer arranjar uma maneira de "proteger os dados" dos americanos. Em dezembro, o presidente recém-eleito pediu à Suprema Corte que não permitisse o bloqueio do aplicativo nos EUA.

Ainda não está claro como Trump poderia suspender o banimento. Uma possível manobra é uma ordem executiva, que desafiaria a legislação, aprovada com apoio tanto do Partido Democrata como do Republicano, de Trump. No entanto, não se sabe ao certo o tipo de negociação ou artifício que deve impedir o banimento.

Fontes apontam para a possibilidade do TikTok vender parte da operação para algum empresário dos EUA. Dessa forma, explica o Washington Post, isso diluiria o comando da empresa, o que poderia ser interpretado que a companhia não é influenciada unicamente por um estado adversário. Uma venda integral do aplicativo, avaliado na casa dos US$ 50 bilhões, é considerado praticamente impossível.

O que vai acontecer com o TikTok após 19 de janeiro?

Aplicativo não deve parar de funcionar do nada após 19 de janeiro. Pela lei dos EUA, os apps devem sair das lojas de aplicativo. As pessoas poderão utilizar o aplicativo normalmente: visualizar, baixar e publicar vídeos. A ideia é que com o fim da distribuição e atualizações das lojas, o TikTok mingue aos poucos.

Plano do TikTok é impedir o uso do app após a data e direcionar usuários para um site com informações sobre a proibição nos EUA. Mesmo sem ser obrigada, a companhia, segundo fontes da agência de notícias Reuters, quer ir além do que pede a legislação do país.

* Com informações do Washington Post e do Axios