Rico Melquiades faz apelo por empatia após ser alvo da polícia: 'Injusto'

Rico Melquiades, 31, desabafou sobre a operação da Polícia Civil de Alagoas que esteve em sua residência, na quarta-feira (15), e alegou que tem sido tratado como se fosse um "criminoso".

O que aconteceu

Melquiades disse que passa por um "momento extremamente difícil" e afirmou ser alvo de "injustiças". "O que mais parte o meu coração é ver o impacto disso na minha avó, que está muito abalada com o que tem sido exibido na TV e na mídia. Os xingamentos, as acusações e os nomes que estão associando a mim, sem qualquer prova, são injustos e cruéis", declarou em postagem nos stories do Instagram nesta quinta-feira (16).

Vencedor de A Fazenda 13 fez um "apelo por empatia" e pediu para quem parem "com os julgamentos precipitados baseados no que é divulgado na mídia". "Quero deixar claro que estou à disposição da Justiça e da polícia para esclarecer qualquer dúvida. Não sou o que estão dizendo, e não mereço ser tratado como um criminoso".

Ele também ressaltou que, por decisão judicial, seu perfil no Instagram, com mais de 10 milhões de seguidores, deverá ser retirado do ar. "Por ordem judicial, a qualquer momento ficarei sem meu Instagram. Agradeço de coração a todos que têm me enviado apoio e amor neste momento tão delicado. Espero que a verdade prevaleça".

Rico Melquiades se pronunciou sobre operação da PCAL da qual foi alvo Imagem: Reprodução

Entenda

O campeão de A Fazenda 13 é um dos alvos da Operação Game Over 2, que tem como objetivo combater irregularidades em jogos de azar online. A polícia fez uma busca na casa do influenciador na manhã da quarta-feira (15).

Nas redes sociais, Rico disse ter sido surpreendido e afirmou ter ficado assustado com a situação. "Sei que eu devo uma explicação a vocês. Como vocês estão sabendo, hoje por volta das 5h30 da manhã, eu fui surpreendido pela polícia civil aqui em casa. Confesso que fiquei muito assustado, nunca esperei a polícia aqui na minha casa. Que parabenizar a polícia civil, que vieram aqui em casa e me trataram muito bem, foram educados, cumpriram o trabalho deles".

O influenciador ainda afirmou que nada de ilícito foi encontrado em sua residência. "Quero deixar claro que não foi encontrado nada ilícito na minha casa. Eles vieram [cumprir o mandado] por causa de casa de aposta. Para deixar claro, eu divulguei apenas duas casas de apostas que são regulamentadas. Quero dizer também que estou à disposição da polícia e da Justiça. Não sou esses blogueiros ricos que ostentam carros de luxo, só tenho um único carro que é financiado e levaram, estou a pé".