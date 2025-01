Que horas é a primeira prova do líder do BBB 25?

A primeira prova do líder do BBB 25 está prevista para acontecer nesta quinta-feira (16). De acordo com a programação da Globo, o programa começa às 22h25.

O que aconteceu

A emissora ainda não deu detalhes de como será a disputa. Já no primeiro dia de confinamento, os brothers enfrentaram uma prova de resistência em que a dupla vencedora ganhava imunidade. A vitória foi para Eva e Renata, que permaneceram mais de 6 horas na disputa.

A dupla Joselma e Guilherme também está imune. Eles foram os últimos a entrarem no jogo depois de uma disputa com outras duas duplas, decidida por voto popular.

O primeiro Paredão deve ser formado no domingo (20). Agora, com a dinâmica de duplas, a indicação também vai valer para as duas pessoas, assim como a eliminação.

