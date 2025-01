Marcelo sobre ter sido chamado de machista por Giovanna: 'Errou o adjetivo'

A primeira dinâmica do BBB 25 (Globo), onde as duplas precisaram apontar a que tiveram mais afinidade e quem gostariam de ver fora do jogo, Marcelo conversou com Edilberto e os irmãos Diego e Daniele Hypolitos sobre as falas de Giovanna.

O que aconteceu

Durante a dinâmica, Giovanna chamou Marcelo de machista.

Marcelo disse. "Ela foi educada comigo, poderia ter usado outro tom, mas disse que falou isso porque confundi o nome da irmã dela com o da Viviane Araújo".

Ele continuou. "Acho que a Gracyanne não se diminui, nem a Viviane, mas acho que não falei. Onde isso é machismo, confundir o nome da outra pessoa?"

Depois, ele ainda comentou. "Ela errou o adjetivo, né, do machismo, isso não tem nada a ver com machismo, não se encaixa."