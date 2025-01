Diretora do BBB 25 nega dar mais ovos para Gracyanne: 'Mesmo para todos'

Diretora-geral do BBB 25, Angélica Campos negou que Gracyanne Barbosa terá tratamento especial e receberá mais ovos que seus colegas de reality.

O que aconteceu

Campos falou sobre a dieta à base de ovos de Gracyanne, mas ressaltou que a musa fitness não terá ovos extras para se alimentar. "Tem um quantitativo que a produção faz pensando no número de pessoas. O que vai estar disponível para ela é o que vai estar disponível para todo mundo", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

A diretora ressaltou que a alimentação dos participantes é acompanhada por um nutricionista. Tem um cálculo. Um nutricionista proporciona as quantidades de acordo com o número de participantes. E o número de ovos também".

Gracyanne Barbosa tem chamado a atenção por sua dieta rica em ovos. A musa fitness, que revelou comer 1.200 ovos por mês, tem aproveitado que está no Vip para comer o máximo de ovos possível. A dançarina, aliás, brincou que não pode ir para a Xepa devido a sua dieta.

