Claudia Leitte bloqueou Ivete Sangalo? Empresário explica suposta treta

Partiu de Claudia Leitte bloquear Ivete Sangalo no Instagram, mas não houve qualquer bate-boca por telefone como boatos relataram ao longo da semana, conta Fábio Almeida, empresário da ex-vocalista do Babado Novo a Splash. "Claudia não ligou para ninguém e não foi tirar satisfação".

O que aconteceu

Fãs notaram na quarta-feira (9) que as duas cantoras de axé não se seguiam mais. Logo depois, notícias em páginas de fofocam diziam que Claudia teria batido boca por telefone com Ivete Sangalo, que teria desligado na cara da loura.

"Não houve essa ligação. Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. Tudo se deu muito no âmbito do desenrolar dessas questões relacionadas ao tipo de movimento que Ivete fez. Como isso vem crescendo, foi uma opção de Claudia bloquear Ivete", disse Fábio, que é ex-empresário e sócio de Ivete por 12 anos, ao site BNews — e confirmado por ele em contato com Splash.

Splash também procurou a assessoria de Ivete Sangalo. A cantora, no entanto, prefere não se pronunciar sobre o ocorrido.

Entenda a treta

O rompimento entre Ivete e Claudia acontece após a loira se envolver em uma polêmica por mudar a letra de uma música, o que pode ter causado o atrito. Claudia mudou um trecho da letra de "Caranguejo", que diz "saudando a rainha Iemanjá", para "eu canto meu rei Yeshua" - termo que significa Jesus em hebraico.

A ex-vocalista do Babado Novo foi acusada de intolerância pela alteração. Sem citar nomes, Pedro Tourinho, secretário de cultura de Salvador, se pronunciou em suas redes sociais: "Quando um artista se diz parte desse movimento [do Axé music], saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua percussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo, e é o surreal e explícito reforço do que houve de errado naquele tempo".

Ivete Sangalo curtiu o post de Tourinho e demonstrou apoio. "Sim!", escreveu a baiana, que acrescentou vários emojis de aplausos. No entanto, após a repercussão da postagem, o secretário desativou os comentários.

Claudia continuou alterando a letra da música, mas se defendeu das acusações. "O racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet", disse, conforme publicado pelo jornal O Globo.