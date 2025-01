Vitória Strada repete fórmula de Manu Gavassi para o BBB 25

Confirmada no BBB 25, Vitória Strada está usando a mesma estratégia de Manu Gavassi para divulgar sua presença no reality show.

O que aconteceu?

Ela compartilhou um vídeo assim que foi confirmada. Nas imagens, aparece na frente de uma tela de computador, excluindo ícones para a lixeira de um desktop.

Cada um dos ícones representa um roteiro. A atriz dá a impressão que deixou os projetos de atuação para entrar no reality. Quando termina de excluir os ícones, aparece o último com a frase "Vitória sem roteiro".

Na legenda, ela fala sobre como espera que seja sua vivência no BBB. "Depois de velas, filmes, peças de teatro e até competição de dança, chegou a hora de viver sem roteiro", escreveu.

A onda de vídeos para as redes sociais de participantes do BBB foi criada por Manu Gavassi. A cantora e atriz, participante do BBB 20, criou mais de 100 registros para as redes sociais, que conversavam com diversas possibilidades dentro do jogo.

Durante o segundo episódio do "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada", exibido nesta quarta-feira (8), Manu falou sobre sua estratégia. "Eu pré-gravei 133 vídeos antes de ser confinada. Cada semana eu vestia uma cor nos vídeos, que era a mesma cor que eu vestia no reality. Eu esperava que isso desse certo, e por incrível que pareça, deu."

Veja o vídeo de Vitória