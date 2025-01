Harry e Meghan Markle podem ser evacuados de mansão por risco de incêndio

O príncipe Harry, 40, e sua esposa, Meghan Markle, 43, podem ser evacuados de sua mansão na Califórnia, nos Estados Unidos, por alto risco de incêndio.

O que aconteceu

Parte da região de Montecito, onde o móvel fica localizado, foi classificada como de "alto risco" pelas autoridades competentes em meio aos incêndios em Los Angeles. Um representante da Southern California Edison, empresa responsável pela energia elétrica no condado de Santa Bárbara, confirmou ao jornal The Telegraph que há a possibilidade de que o fornecimento seja cortado em breve.

Segundo ele, "a bandeira vermelha de aviso para o alto risco de incêndios florestais". O porta-voz da companhia ainda relatou que diversos moradores "afetados" em Montecito e outras comunidades já estavam sendo contatados para deixarem seus imóveis.

Os representantes do duque e da duquesa de Sussex não responderam às tentativas de contato do site Page Six. Harry e Markle moram na mansão com os filhos, Archie, 5, e Lilibet, 3, desde 2020, mesma época em que abriram mão de suas posições na monarquia britânica. A residência conta com nove quartos, 16 banheiros, além de quadra de tênis, jardins de rosa e uma casa anexa para hóspedes.