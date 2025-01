Ex-aeromoça do BBB que viveu romance com galã está namorando produtora

Talita Araújo, 29, que foi participante do BBB15 (Globo), está namorando a produtora Isla Wolfe.

O que aconteceu

A ex-sister mora cerca de cinco anos na Irlanda. Em 2021, ela chegou a dizer que estava a procura de um relacionamento sério. A ex-BBB tornou pública a relação com uma foto de Ano-Novo ao lado de Wolfe.

Discreta nas redes sociais, Isla se descreve como artista, produtora e compositora. Ela cria e faz composições no estilo de neo-soul, R&B, trap e hip-hop, escrevendo e gravando sua própria música.

No reality, Talita viveu um romance com o gaúcho Rafael Licks, 31. Os dois viraram assunto por terem tido relações sexuais no confinamento.

Após deixar o programa, ela acabou tendo que lidar com o julgamento do público. Nos anos seguintes, Talita caiu em depressão profunda, e, hoje, está curada.

Imagem: Reprodução/Instagram