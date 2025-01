Letticia Munniz tem reação alérgica após cobrir umbigo com esparadrapo

Letticia Munniz, 35, revelou que adquiriu uma reação alérgica após cobrir umbigo com esparadrapo para afastar mau-olhado.

O que aconteceu

Munniz explicou que tapou o umbigo com o esparadrapo durante as festividades de fim de ano para evitar mau-olhar. "Eu tenho a pele muito sensível e sempre que tiro o esparadrapo fica machucado. Tirei no banho, lembro que doeu, ficou machucado em volta, mas tudo bem. Ficou vermelhinho por uns dias, mas nada demais. Depois passou. Viajei no fim do ano, fui para a praia, piscina, peguei sol, e não aconteceu nada. Nem lembrava mais desse bendito esparadrapo", iniciou em relato no Instagram nesta segunda-feira (6).

A apresentadora destacou que no domingo (5) a reação alérgica piorou. "Ontem, nem sei quantos dias depois que voltei do Ano Novo, olhei para a minha barriga e tomei um susto. Acho que a energia negativa sou eu. Ela explodiu inteira na minha barriga. Piorou de ontem para hoje, mas sei que é o esparadrapo porque ontem a queimadura, a mancha, era certinha do desenho do esparadrapo".

Letticia Munniz brincou que preferia ter ficado com o mau-olhado a ter adquirido a reaçãa alérgica. "Fica com o mau-olhado! É melhor. Eu preferiria. Até porque só usei o esparadrapo por um dia. Então, a chance de eu estar com o esparadrapo e o mau-olhado é grande".

A prática de cobrir o umbigo é uma crença para evitar energias negativas. Conforme as tradições hindus, o umbigo é um ponto de troca de energia entre o corpo e o meio externo. A influenciadora Jade Picon popularizou esse costume durante sua passagem pelo BBB 22.