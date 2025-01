Participantes BBB 25: saiba quando lista será revelada pela Globo

A Rede Globo anunciou que os participantes do BBB 25 serão revelados na próxima quinta-feira (9).

O que aconteceu

O anúncio do "Big Day", como é chamado o dia de divulgação, foi feito no X (antigo Twitter). "É dia de se surpreender", garantiu Gil do Vigor no vídeo que revela data de anúncio dos novos "brothers" e "sisters".

O que se sabe sobre o BBB 25

Ao que tudo indica, os participantes da temporada já estão confinados. Fontes revelaram ao colunista de Splash Lucas Pasin que o pré-confinamento no hotel começou neste sábado (4).

A entrada dos brothers na casa mais vigiada será transmitida pela Globo. A coluna de Lucas Pasin ainda confirmou que os espectadores poderão acompanhar a saída dos participantes do hotel e a entrada no programa no dia da estreia.

Mesmo com um forte apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.

Ex-BBBs assumem programas ligados ao BBB. Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel estrelarão o "Bate-Papo BBB", "Flashes do BBB" e "Mesacast BBB", respectivamente.

Ed Gama e Ana Clara apresentam novo programa do BBB 25 Imagem: Globo/Divulgação

Outras novidades do BBB 25

A Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, o Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. Tanto integrantes do Camarote quanto do grupo Pipoca entrarão no programa com alguém próximo.

Rodrigo Dourado é o novo Boninho. O diretor assumiu o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

A temporada comemora os 60 anos da emissora. Em homenagem à Globo, a decoração será inspirada em suas histórias. Em um vídeo do programa, Alane, do BBB 24, deu um spoiler de que a academia terá como tema a novela "Malhação".