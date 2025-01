Ella Viana, ex-estrela gospel, posa de topless e é elogiada: 'Uma deusa'

A ex-estrela gospel Ella Viana, 27, fez um ensaio fotográfico de topless.

O que aconteceu

A artista divulgou as fotos reveladoras nas redes sociais nesta segunda-feira (6), após passar por uma cirurgia de redesignação sexual. Nas imagens, ela exibiu os seios despidos, usando apenas uma mão e um chapéu para cobrir os mamilos.

Os cliques foram muito elogiados pelos fãs. "Uma deusa mesmo", escreveu um rapaz no Instagram. "Gata", elogiou outro. "Vai peitar?", brincou um perfil.

Houve até palpites de que as fotos seriam para um novo projeto musical. "Próximo álbum?", perguntou um fã. "Gastando todas as capas do próximo álbum", brincou outro seguidor.

Ella ganhou fama na televisão ainda na infância, no Programa Raul Gil, muitos anos antes de sua transição de gênero. A artista, que na época se apresentava como Jotta A, foi uma das grandes revelações do programa de calouros.

Recentemente, a cantora divulgou um vídeo explicando sobre o processo até sua cirurgia. "Eu sempre enfrentei uma grande dificuldade com a disforia de gênero", desabafou.

Quando eu me via na frente do espelho, eu não me sentia bem com meu corpo, me sentia estranha, não me sentia bem com meu órgão. Ella Viana

Ella anunciou sua transição de gênero em 2022 e mudou seu nome de registro oficialmente no ano passado. Desde então, a artista também passou por outros procedimentos, como cirurgias de feminização, que envolvem o implante de silicone nos seios, além de "recontornar" ossos da face, nariz e testa.