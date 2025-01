Ex-MasterChef conta ataques e diz que foi confundido com acusado de estupro

Valter Herzmann Junior, participante da 4ª temporada do MasterChef Brasil (Band), relatou que sofreu ataques nas redes sociais ao ser confundido com Jason de Souza Junior, participante da 9ª temporada que foi acusado de estuprar uma menina de 12 anos.

O que aconteceu

Valter publicou um vídeo em seu Instagram na última sexta-feira (3). "Queria fazer um comunicado e dar um toque. Tem um ex participante do MasterChef que cometeu um crime meio absurdo na região de Florianópolis. Tô aqui com centenas de direct xingando, pessoal comentando em foto."

Ele pediu atenção aos comentários. "Presta atenção, pessoal, meu nome é Valter com V, o outro participante tem outro nome, começa com outra letra, também usa barba e mora na mesma cidade, mas não sou eu."

O chef de cozinha finalizou. "Antes de virem aqui no direct me esculachar e xingar, leiam o meu nome. Valter, com V, é outro nome. Obrigado pela atenção."

Acusação de estupro

Jason de Souza Junior, ex-participante do MasterChef Brasil, foi preso em Florianópolis, sob suspeita de estuprar uma menina de 12 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina.

Chef teria abordado a vítima na frente de casa por volta das 14h do dia 31 de dezembro, ameaçando-a com uma arma. A garota foi levada para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo informou a NSC TV.

Após o crime, a menina foi abandonada próximo à residência. A vítima registrou queixa na delegacia, descrevendo o suspeito e o veículo. Um laudo pericial confirmou o estupro.

Polícia Militar de Santa Catarina, com base nessas informações, identificou Jason e o carro, prendendo-o no mesmo dia. A vítima teria reconhecido Jason pela barba, uma cicatriz na barriga e o veículo utilizado.

Com base no que foi apurado pela investigação, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante delito e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça. Polícia Civil de SC, por meio de nota enviada a Splash

Na quinta-feira (2), a Justiça de SC manteve a prisão após audiência de custódia. Ele está detido na Penitenciária da Agronômica.

Jason nega as acusações e disse que conheceu a suposta vítima em um aplicativo de namoro. Em nota, sua defesa afirma que ela "informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha, e que a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe."