Anime: estreia de 'Fullmetal Alchemist', 2ª temporada de 'Ranma 1/2' e mais

O mangá "Ichi the Witch" tem se tornado um sucesso no Japão. O título conta a história de um mundo no qual bruxas defendem os humanos de monstros. Só que o garoto Ichi demonstra ter um poder especial e, agora, poderá ser o primeiro bruxo homem do mundo.

A série "Ichi the Witch" é uma criação conjunta de dois autores já conhecidos. O texto é de Osamu Nishi, autor de "Welcome to Demon School! Iruma-kun", e os desenhos são de Shiro Usazaki, conhecida por ter desenhado o mangá "Act-Age".

"Act-Age" era uma série promissora na "Shonen Jump", mas foi cancelado após o roteirista Tatsuya Matsuki ser preso por importunação sexual. A editora Shueisha apoiou o trabalho de Shiro Usazaki, que nada tinha a ver com o crime, e a mangaká ganha, agora, nova chance de mostrar seu trabalho.

"Fullmetal Alchemist Brotherhood", um dos animes mais queridos, chegou à Netflix. Infelizmente, a série está sem dublagem, mesmo tendo sido produzida há alguns anos para a Funimation (que um tempo depois se fundiria com a Crunchyroll).

O anime "Sanda", baseado no mangá de Paru Itagaki (de "Beastars") e produção do estúdio Science Saru (de "Dan Da Dan") teve seu primeiro trailer divulgado no Natal. A série conta uma história de mistério protagonizada por um rapaz que descobre ser descendente do Papai Noel .

Foi anunciado o anime de "My Hero Academia: VIGILANTE". A série é um spin-off que se passa antes do anime original e mostra heróis que precisam lutar nas sombras porque não têm a licença de herói.

"Ranma 1/2" teve sua segunda temporada confirmada, mas ainda não deram da de estreia. A revelação foi feita em um pós-crédito do episódio final da primeira temporada, e mostrava várias armas brancas com correntes sendo disparadas. Essa cena indica a chegada de Mousse, o mestre das armas ocultas.

Novos animes estão chegando nessa temporada de janeiro. Até o momento já tivemos "Fate/strange Fake", "Ameku M.D.: Doctor Detective", "Grisaia Phantom Trigger", "Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four!" e "Possibly the Greatest Alchemist of All Time", todos na Crunchyroll.