Após pedir Celeste em namoro, Edu recebe resposta inusitada

No capítulo de sábado (4), da novela "Garota do Momento" (Globo), Edu (Caio Manhente) pede Celeste (Débora Ozório) em namoro.

O que vai acontecer

Após ser sequestrada por Mauro (João Vithor Oliveira), a filha de Lígia (Palomma Duarte) consegue fugir e encontrar toda a família em sua casa. "Foi horrível! Foi horrível!", conta ela chorando.

Raimundo (Danton Mello) se arrepende de ter confiado em seu funcionário para namorar com a filha. "Eu me enganei com o Mauro, mas isso não vai acontecer de novo", diz ele.

Edu aproveita o momento para pedir Celeste em namoro. "Não mesmo. Se o senhor me deixar namorar sua filha, pode ter certeza de que vou respeitar a Celeste e jamais vou ser grosseiro ou violento com ela. Tem a minha palavra de honra", garante o estudante de astronomia.

O publicitário dá permissão para o namoro do casal. "Tudo bem, rapaz. Mas não se esqueça que temos cinco pares de olhos em cima de você!", responde o homem.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.