'Deus permitiu que continuasse': Tony Ramos celebra ano de projetos e susto

Tony Ramos, 76, teve um 2024 movimentado. Encerrou "Terra e Paixão", estrelou a peça "O Que Só Sabemos Juntos", ao lado de Denise Fraga, gravou um filme, se tornou jurado do The Masked Singer e fechou o ano se preparando para atuar em uma nova novela da Globo.

Em meio a tantas novidades e sucessos profissionais, o ator viveu um susto: um hematoma subdural fez com que ele passasse dias internado em maio e fosse submetido a duas cirurgias na cabeça. Em entrevista exclusiva para Splash, Tony faz um balanço do ano que passou e fala da nova função no reality musical.

Foi um ano produtivo, com um grande susto. Quem não acredita, eu respeito, mas acredito piamente que a permissão de um ser maior, que chamo de Deus e sua energia, me permitiu continuar aqui. Tony Ramos

O ator diz que o ano foi "ótimo" e descreve uma rotina agitada de trabalho. "Terminei 'Terra e Paixão', tirei oito dias para ficar quietinho, com Carnaval, aquela coisa toda. Comecei meus ensaios da peça 'O Que Só Sabemos Juntos', ela volta para São Paulo em maio. Estreamos a peça e fui surpreendido pelo meu hematoma subdural", conta.

As pessoas pensam tudo, mas pensam errado. Não foi um AVC, nada disso. Foi um hematoma subdural, quando o sangue se acumula na base craniana, você tem que operar e tirar o sangue. Cinquenta dias depois, estava liberado pelos [meus médicos]. Tony Ramos

Ele também concluiu a gravação de um filme com Lilia Cabral e as gravações do The Masked Singer. O ator fará par romântico com a atriz em "A Lista", ainda sem previsão de estreia. No Masked Singer, é jurado ao lado de Sabrina Sato, Tatá Werneck e Belo.

O ator também está se preparando para voltar à televisão em maio. Ele estará na próxima novela das 19h, "Dona de Mim", de Rosana Svartman. "O ano [foi] positivo", comemora.

Popularidade e afeto do público

Com 60 anos de carreira, Tony comemora o fato de ser, como ele mesmo descreve, "um ator popular". "Assumir a popularidade é uma benção, é uma permissão divina você ser reconhecido por esse caminho todo".

Ele aprecia o carinho que recebe do público por onde passa e é grato pelo apoio demonstrado nas ruas após as cirurgias. "Quando eu estive adoentado, o que foi de manifestação na rua comigo! Aquele olhar, aquela expressão sincera de afeto, de 'como o senhor nos preocupou, que bom tê-lo de volta', 'quando volta?', 'qual a próxima novela?', 'quando você volta?', com aqueles olhos brilhantes. 'Como nós oramos ou rezamos pelo senhor'. Eu dizia: 'Muito obrigado'."

Ser um artista popular é não se convencer de que ele é o dono do mundo, jamais. É apenas ter consciência de que ele tem uma responsabilidade ainda maior por ser popular, a responsabilidade se redobra com esse público que o aplaude. Tony Ramos

The Masked Singer estreia no dia 12 de janeiro. O reality terá o tema de novelas, e Tony levará toda sua experiência no assunto para a bancada.