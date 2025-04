Invicto: Trajetória de Vinícius no BBB é marcada por provas e 'velha sonsa'

Eliminado hoje, Vinícius, 28, foi o 18º participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória do baiano no reality!

Vitória em provas e 'pomba suja'

O promotor de eventos entrou no BBB como dupla de sua amiga, Aline, eliminada há pouco mais de duas semanas.

Ao longo do reality, ele se aproximou de brothers como Guilherme, Delma, Daniele, Diego, Mateus e Vitória Strada.

O principal destaque do brother foi em relação ao "Barrados no Baile". Ele foi escolhido duas vezes para ser "barrado" da Festa do Líder até completar um desafio — por Renata e Maike —e obteve sucesso nas duas vezes. Em uma das festas, ele afirmou ter voltado "sangrando" e com dores por todo o corpo.

Já em relação às brigas, Renata e Eva foram seu principal embate. Em uma discussão, o brother chegou a chamar Renata de "pomba suja", e a sister o acusou de xingá-la com a genitália feminina —enquanto ele afirmou se tratar de uma "gíria baiana" para designar alguém não confiável. Também foi criticado por Thamiris e Maike.

O brother, no entanto, recebeu torcida do público para formar casal com Renata, o que ele disse ver com bons olhos. "Poderia acontecer. Eu já tinha percebido nas festas, uns olhares, umas coisas entre nós", disse. "Já passou. Foge muito do que eu vim buscar aqui".

Outro grande embate foi com Diogo Almeida, com quem o brother chegou a discutir e trocar farpas no Sincerão. Desde o início da relação de Aline e Diogo, Vinícius declarou que estava preocupado com a amiga e chegou a se distanciar dela, segundo os demais brothers. Fora do reality, Diogo continuou alfinetando o baiano e afirmou que ele "precisa de terapia".

Mais recentemente, ele discutiu com Vilma, que acusou o brother de chamá-la de "velha sonsa". O assunto repercutiu, e o VAR mostrou que, na verdade, Vinícius conversava sobre Diogo Almeida quando usou o termo.

Vinícius venceu apenas uma Prova do Líder, a primeira, quando o programa ainda era jogado em duplas. Ele também venceu duas Provas do Anjo, e chegou a chorar e pedir desculpas para Vilma após escolher a mãe de Diogo para um Castigo do Monstro.

Também foi responsável por atender um Big Fone, que emparedou Eva e Maike.

Vinícius ainda apertou um "botão misterioso" que surgiu no gramado em fevereiro, e que o levou para um Quarto do Desafio. Nele, ele conseguiu completar a tarefa de encontrar três letras em uma sala escura, sob o som alto e com vários obstáculos. Com isso, pôde vetar Maike e Vilma da Prova do Líder, além de receber imunidade na semana.

Ele nunca foi escolhido para o Castigo do Monstro, mas foi escolhido por Thamiris para passar dois dias exclusivamente na área externa ao lado de Guilherme, como consequência da dinâmica do Perde e Ganha.

Vinicius não demonstrou nenhuma intenção romântica no reality, mas encenou um selinho em Vitória Strada e obteve a torcida por casal por parte dos fãs de Mateus. Outro episódio curioso foi quando levou uma punição gravíssima por acidentalmente cortar o fio do microfone de Aline, quando tirava as tranças da sister.

Recentemente, ele também revelou ser bissexual. O baiano disse que apenas sua dupla, Aline, sabia dessa informação, e que tinha receio da reação de seus pais.

Este foi o quinto Paredão que o brother participou. Anteriormente, ele disputou com sua dupla, Aline, Joselma, Diego, Vilma, Eva e Thamiris —sendo estas três últimas as eliminadas.

O brother foi eliminado agora na disputa contra Renata e Vitória.

Até a final, Vinícius seguiu acompanhado de uma camiseta laranja que disse usar, de modo supersticioso, apenas em "momentos decisivos". Além das noites decisivas das berlindas em que já esteve, ele vestiu a camiseta no vídeo de sua inscrição para o BBB e nas noites em que sua dupla, Aline, estava emparedada —e inclusive no dia de sua eliminação

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Aline, quem é o mais odiado do programa? Resultado parcial Total de 15218 votos 0,45% Daniele Hypolito 0,51% Diego Hypolito 29,54% Eva 0,41% Guilherme 1,54% João Gabriel 5,25% João Pedro 1,23% Joselma 0,71% Maike 11,46% Renata 3,47% Vilma 35,98% Vinicius 9,44% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 15218 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas