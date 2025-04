Renata pondera risco em enfrentar Paredão contra dupla: 'Posso me lascar'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Renata admite receio em enfrentar Guilherme e Joselma no Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

Em conversa com o Líder João Pedro, a bailarina pondera o risco de enfrentar uma dupla na berlinda. "Dá um medo, porque eu sei exatamente isso: Gui e Joselma já vieram escolhidos pelo público e querendo ou não, é a única dupla que restou no BBB. Eles podem juntar torcida e eu posso me lascar todinha", refletiu.

Eu tenho que confiar que o público está avaliando o jogo individual de cada um. Acho que, como jogadora, ela deixa a desejar, pontuou Renata, na sequência.

