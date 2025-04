Mentira, terapia, beijo: crise 'pai e filha' de Joel e Ellie choca em TLOF2

Como ficou a vida de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) cinco anos após massacre no hospital dos vagalumes? A segunda temporada de "The Last of Us" estreou oficialmente neste domingo (13), na Max, com foco principal na crise dentro da relação de quase "pai e filha" entre os protagonistas.

Morando numa comunidade de Jackson, no estado de Wyoming (EUA), Joel se divide entre as ações para ajudar os sobreviventes dos ataques dos infectados e tentar entender os motivos de Ellie, que está com 19 anos, ter se distanciado. A jovem, por sua vez, evita contato com o contrabandista que assumiu um papel de pai em sua vida e foca em arriscar a vida em patrulhas para eliminar inimigos.

Splash conta para você o que aconteceu no primeiro episódio da segunda temporada de "The Last Of Us":

Alerta de spoiler: o texto a seguir contém detalhes sobre o desfecho da série Imagem: Arte UOL

"Eu juro"

A primeira cena da segunda temporada de The Last Of Us traz Joel e Ellie a poucos metros da comunidade de Tommy. O contrabandista havia levado a jovem ao hospital dos vagalumes para ter o corpo avaliado em virtude da imunidade contra o fungo Cordyceps, mas eliminou os médicos e Marlene (Merle Dandridge) — que ajudou no nascimento de Ellie — por descobrir que a jovem seria sacrificada para ter o cérebro estudado.

Joel, no entanto, mente para Ellie ao dizer que os vagalumes não encontraram uma maneira de produzir a cura e esconde que precisou matar Marlene para conseguir mantê-la viva. Mesmo contrariada, ela o faz o contrabandista "jurar" que estava dizendo a verdade e topa seguir ao seu lado mediante a afirmativa.

The Last Of Us 2: Ellie questiona Joel sobre as mortes no hospital dos vagalumes Imagem: Divulgação/Max

"Vamos matar ele"

Antes da passagem, a série dos showrunners Craig Mazin e Neil Druckmann faz a introdução de Abby (Kaitlyn Dever) na história. A jovem surge arrasada em um cemitério improvisado após enterrar o pai, o Dr. Jerry Anderson — que foi assassinado por Joel no resgate de Ellie.

Em lágrimas, a soldada da Frente de Libertação de Washington (WLF) jura diante do túmulo do pai que irá vingar sua morte. Assim, ela pede ajuda dos demais companheiros de tropa para caçar Joel pelos Estados Unidos.

Lentamente. Vamos matar ele bem lentamente. Abby

The Last Of Us 2: Abby promete vingar a morte do pai Imagem: Divulgação/Max

"Não quero problemas com Joel"

Ellie já é uma mulher de 19 anos cinco após os eventos no hospital dos vagalumes. Morando na comunidade de Tommy, ela encara treinamentos sob controle de Jesse (Young Mazino) para estar apta para se defender, caso necessário, dos infectados.

A jovem, no entanto, se enfurece ao saber que seus passos estão sendo observados por amigos e capangas de Joel. Afinal, todos temiam que o contrabandista se irritasse com algum acidente com sua "filha de criação".

The Last Os Us 2: Jesse treina Ellie para se defender de infectados Imagem: Liane Hentscher/HBO

"Não quero problemas com Joel", avisou Jesse após Ellie exigir que não "pegassem leve" nos treinamentos.

A ira da jovem com o "protecionismo" de Joel ganha novos níveis após Tommy (Gabriel Luna) tentar impedi-la de sair numa caçada aos infectados. Ela grita aos quatro ventos que já foi mordida até forçar o irmão do contrabandista a liberar sua ida na expedição das aberrações.

Tommy, já sou adulta e ele não manda em mim. Não é justo e sou a menor das preocupações. Eles já morderam meu braço.

The Last Of Us 2: Ellie monta sua bolsa para sair em expedição contra infectados Imagem: Liane Hentscher/HBO

"Eu salvei ela"

Preocupado com o distanciamento de Ellie, Joel decide recorrer à terapia para entender a mente da jovem. Assim, ele procura Gail (Catherine O'Hara) para tenta encontrar a melhor solução para compreender a situação vivida.

Na sessão com a terapeuta, o contrabandista se faz de durão, mas lamenta que as orientações de dar espaço para a garota não funcionaram. Gail, então, diz que só a revelação da verdade será capaz de reaproximá-los como nos velhos tempos.

Já é a quinta sessão, Joel? Vai ficar nesse chororô sem fim toda vez? Era pra validar [seus sentimentos], mas parei. Você mente pra mim e isso cansa. Está mentindo, Joel. Não sou novata nisso. Sei quando não me contam tudo e você não está contando tudo. E ainda quer validação? Não. Nem fodend*. A cura só vem quando temos coragem de colocar pra fora, mas dá medo de dizer. É mais motivo ainda.

Gail

O contrabandista fica contrariado com a orientação, se sente pressionado a revelar o segredo que esconde da jovem e abandona a sessão enfurecido com Gail. "Achei que você validaria meus sentimentos... Eu salvei ela".

The Last Of Us 2: Joel faz terapia com Gail por Ellie Imagem: Liane Hentscher/HBO

Imprudência causa mordida

Ellie sai em expedição ao lado de Dina e outros moradores pelos arredores da comunidade de Tommy para buscar possíveis novos infectados. Mesmo orientada por Jesse a não descumprir as regras da liderança do grupo, ela ignora o comando assim que chega numa fábrica abandona e faz a cabeça de Dina para invadir o local.

Em ato de imprudência por diversão, a jovem salta nas costas de um infectado e o esfaqueia no pescoço até a morte. Em seguida, ela cai num buraco em virtude do péssimo estado da estrutura da fábrica e passa a ser perseguida por outro infectado.

Enquanto Dina corre para buscar ajuda, Ellie é obrigada a entrar em confronto com o infectado para salvar sua vida. No combate, ela descobre que a aberração não é um simples corredor por saber se esconder em lugares escuros e agir com inteligência para atacá-la.

Ellie acaba sendo mordida na barriga pela criatura em combate corporal, mas consegue eliminá-la com um tiro. Mesmo sabendo ser imune, a jovem se desespera por temer que a aberração diferente traga consequências e esconde o fato para não sofrer represália de Joel, Jesse e Tommy.

Beijo e ataque de fúria

Em tentativa de reaproximação, Joel procura Ellie em sua casa, já que deixou a jovem morar num cômodo separado nos fundos de casa, para saber se iria em evento da comunidade. Ela se faz de difícil, até para tentar esconder que foi mordida, e ele pega seu violão para arrumar as cordas em tentativa de aceno de bandeira de paz.

The Last Os Us 2: Joel pega violão de Ellie para consertar Imagem: Liane Hentscher/HBO

Já no evento da comunidade, Ellie se diverte com Dina na pista de dança, ouve da amiga que "as pessoas podem ter inveja dela" e ganha um beijo na boca. O momento de intimidade gera incomodo em um dos moradores da comunidade, que alega a ver famílias no local, mas Joel trata de nocauteá-lo após o ver chamar as jovens de "sapatão".

Ellie, que havia partido para cima do morador para se defender, grita com Joel por se envolver num assunto que não era seu problema. "Não preciso da sua ajuda de merda", grita ela, fazendo com que o contrabandista abandone a festa.

Dina e Ellie se beijam em festa na estreia da segunda temporada de The Last Of Us Imagem: Reprodução

E agora?

O primeiro episódio da segunda temporada chega ao fim com Joel e Ellie ficando frente a frente na porta de casa. Já Abby, que está em busca do assassino de seu pai, encontra a comunidade de Tommy durante a caçada com seus soldados.

A Max irá disponibilizar o segundo episódio da segunda temporada de The Last Of Us no dia 20 de abril, a partir das 22h (de Brasília), em sua plataforma de streaming.