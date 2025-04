BBB 25: Vinícius admite para Guilherme que colocaria João Pedro no Paredão

Vinícius, 28, admitiu para Guilherme, 27, que pensa em indicar o aliado João Pedro, 22, para o próximo Paredão do BBB 25 (Globo), caso vença a Prova do Líder.

O que aconteceu

Questionado pelo próprio João sobre isso, Vinícius explicou que ele será emparedado de um jeito ou de outro. "Falei que vou, mas que, a essa altura do campeonato, não vai fazer diferença - porque, se ele não for direto, vai pela casa", relatou o promotor de eventos para o fisioterapeuta.

Guilherme concordou com o amigo que não seria traição ele emparedar João Pedro como líder. "O mais votado puxa alguém. Na semana passado, foi assim: o indicado do Líder puxou alguém."

Vinícius, vale lembrar, é um dos candidatos a deixar o BBB nas próximas horas. Ele disputa com Renata, 33, e Vitória Strada, 28, o 16º Paredão da temporada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas