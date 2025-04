Vinícius é o 18º eliminado do BBB 25, com 52,69% dos votos

Vinícius é o 18º eliminado do BBB 25 (Globo). Ele deixou a casa após receber 52,69% dos votos do público no 16º Paredão da edição.

O que aconteceu

Renata ficou em segundo lugar na votação. A fisioterapeuta teve 46,23% dos votos.

Vitória Strada em terceiro. A atriz de novelas contou com ínfimos 1,08% dos votos para deixar a casa.

Total de votos. Foram contabilizados 136.259.718 votos neste Paredão.

Como foi o discurso do Tadeu

O apresentador voltou a ressaltar a imprevisibilidade do jogo nesta temporada. "Até a final, tudo pode acontecer. Para fazer o esforço final, tem que acreditar que o jogo ainda não acabou. Pelo contrário!"

Nesse último ciclo, que chega ao fim com esta eliminação, dava para ter jogado muito - talvez mais do em todo o restante da temporada. Nos últimos dias, dava para ser surpreendente! Ainda cabia articulação, ainda cabia estratégia!

Tadeu

Antes mesmo de anunciar o nome do eliminado, ele descreveu Vinícius e ressaltou suas qualidades como pessoa e competidor. "Estamos aqui para dar adeus a uma pessoa tão marcante no BBB 25, que estava presente em grande parte dos acontecimentos mais importantes da temporada. Embora tenha uma postura mais defensiva, que não seja de partir para o ataque, nem por isso baixou a cabeça! Quando convocada para a batalha, foi de peito aberto."

Percentual de votos

Renata

Média: 46,23%

Voto Único: 52,64%

Voto Torcida: 39,83%

Vinícius

Média: 52,69%

Voto Único: 45,55%

Voto Torcida: 59,81%

Vitória Strada

Média: 1,08%

Voto Único: 1,81%

Voto Torcida: 0,36%

