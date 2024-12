Câncer, sumiço, quimioterapia: o ano de superação de Kate Middleton

Kate Middleton viveu um 2024 de superação. O ano começou com o "sumiço" da princesa após uma cirurgia, o que gerou uma torrente de teorias de conspiração. Em março, Kate revelou que havia sido diagnosticada com câncer. Agora, no fim do ano, ela está de volta aos holofotes e ao trabalho.

Relembre o ano da princesa

A última aparição pública de Kate antes do "sumiço" do início do ano foi no Natal de 2023. A princesa foi vista caminhando com a família em Sandringham, propriedade de campo onde a realeza costuma passar as festas de fim de ano.

Em janeiro, o Palácio anunciou que Kate passou por uma cirurgia "planejada" no abdome. O motivo da operação não foi informado e, à época, o Palácio disse que não se tratava de um câncer. A previsão era de que a princesa retomasse os compromissos na Páscoa.

Apesar de o retorno de Kate estar marcado, o sumiço da princesa gerou burburinho. As teses envolviam cirurgias plásticas, problemas sérios de saúde, divórcio e teorias da conspiração que relembravam o tratamento dispensado pela família real a mulheres como Diana e Meghan Markle.

No início de março, uma foto adulterada colocou mais lenha nas teorias de conspiração. A imagem, que mostrava Kate com os filhos em comemoração ao Dia das Mães, apresentava uma série de distorções. Divulgada pelos canais oficiais do Palácio, foi derrubada por agências de notícias por apresentar "manipulação digital".

Kate assumiu a culpa pela edição da foto. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", escreveu.

Princesa Kate e filhos em foto para comemorar o Dia das Mães Imagem: Divulgação

Dias depois, Kate anunciou em um vídeo publicado nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer. O tipo de câncer e o estágio da doença não foram divulgados. Segundo a princesa, o diagnóstico da doença surgiu nos exames feitos após a cirurgia abdominal, em janeiro.

William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e para que eu iniciasse meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem.

Kate Middleton

Ela anunciou também que estava passando por um "ciclo preventivo" de quimioterapia. O tratamento começou no fim de fevereiro e manteve a princesa afastada das funções até a liberação dos médicos. "Meu trabalho sempre me trouxe muita alegria e estou ansiosa para voltar assim que superar isso. Mas por enquanto, devo focar em me recuperar completamente", disse Kate.

As primeiras aparições públicas da princesa vieram no segundo semestre: no Trooping the Colour e no Torneio de Wimbledon. No evento esportivo, a presença da princesa foi bastante aplaudida. Ela continuou a tradição e entregou os troféus aos vencedores. Esse foi o 11º torneio do qual ela participou.

Kate Middleton com a família no Trooping the Colour (à esq.) e em Wimbledon (à dir.) Imagem: Getty Images

Em setembro, Kate anunciou o fim da quimioterapia. Com isso, ela anunciou também a retomada da agenda pública, ainda que em um ritmo mais leve nessa nova fase de recuperação.

Meu foco agora é fazer o que posso para me manter livre do câncer. Ainda que eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e para a recuperação total é longo, e devo continuar a receber cada dia como é.

Kate Middleton

A princesa tem voltado progressivamente ao trabalho e acaba de ser anfitriã de seu tradicional concerto de Natal. Nos últimos meses, ela visitou vítimas de um atentado em Southport, participou de eventos do Dia da Lembrança e participou da recepção do emir do Catar no Reino Unido.