Balanço Animes 2024: Não basta planejamento, é preciso sorte

'The Elusive Samurai' e outros: às vezes um anime precisa também de sorte

Cena de 'The Elusive Samurai' Imagem: Reprodução/Prime Video

A cada temporada temos mais de 50 animes chegando, todos disputando a atenção dos otakus. Como são quatro temporadas por ano, cada uma com três meses de duração, chute para mais de 200 séries sendo lançadas para cada período de 365 dias. E como se destacar em meio a isso tudo?

Alguns animes se apoiam na popularidade de seus mangás, outros contam com uma massiva divulgação e publicidade. Mas outros conseguem se destacar na base da sorte mesmo. E um anime deste ano conseguiu seu sucesso graças a isso.

'The Elusive Samurai' é um mangá que particularmente gosto muito, mas reconheço o quão difícil é de vender para fora do Japão. A trama se passa em 1333, quando o general Ashikaga dá um golpe no clã Hojo e toma Kamakura. Ele só não imaginava que o príncipe Tokiyuki conseguiria fugir da invasão. Agora o herdeiro passará por um treinamento militar de dois anos para retornar ao reino e pegar tudo de volta.

O mais interessante é que Tokiyuki, Ashikaga etc são figuras reais, e suas vidas são narradas em livros escolares de História, e tudo isso aconteceu de verdade. Claro que o autor Yusei Matsui deu uma romanceada, mas o mangá é basicamente a quadrinização de um período histórico do Japão, mas desconhecido pelo resto do mundo.

Embora seja um autor de renome no Japão, era difícil acreditar que esse anime ia ter muito sucesso, ainda mais deste lado do globo. Só que 'The Elusive Samurai' acabou saindo justamente em uma temporada com poucos animes interessantes, e aí os otakus deram uma chance a ele e não se arrependeram.

Dar a sorte de estrear em uma temporada fraca funciona para alguns animes, outros como 'Diários de uma Apotecária' chamaram a atenção por estrear fora do período de estreia, e outros como 'Dungeon Meshi' deram a sorte de serem licenciados pela Netflix, que dá uma força para o sucesso das séries.

O que tiramos disso tudo? Que não adianta você produzir o melhor anime do ano, com elenco de dublagem incrível e animação digna de cinema. Se você não se destacar na competição com os outros animes, o sucesso é mais difícil de conquistar.

'The Elusive Samurai'

Autor: Yusei Matsui

Editora original: Shueisha

Editora brasileira: Panini

'É Um Bom Dia Para Um Labirinto' traz o que você não quer --e isso é ótimo

Mangá 'É um bom dia para um labirinto' Imagem: Divulgação/Comix Zone

Estamos em um mundo distópico e a sociedade vive em espaços subterrâneos, ocupado por destroços e máquinas que estão sempre construindo novas estruturas. O que será que levou a humanidade a esse estado calamitoso? Quem está por trás de ações misteriosas? Não sei. 'É Um Bom Dia Para Um Labirinto', de Akihito Yoshitomi, não está interessado em te falar sobre o mundo, e sim sobre o dia a dia de garotas adolescentes.

O autor já desenhou outras histórias como a também distópica 'After School of the Earth' (editora JBC), e aqui apresenta uma trama sobre o dia a dia de quatro garotas nesse ambiente inóspito. Elas moram juntas, vão à escola, procuram um hobby, tentam lidar com questões e sentimentos comuns à idade e por aí vai.

O mangá é composto por capítulos muito curtos, muitas vezes com histórias fechadas. Às vezes as meninas estão tentando encontrar um papel perdido no bairro proibido, em outro momento elas exploram uma piscina escondida e em outro aparecem andando por canos suspensos e conversando com vizinhos que vivem vidas aparentemente normais, mesmo nessa situação subterrânea terrível.

Normalmente um mangá de ficção tenta contar a história daquele mundo, mas 'É Um Bom Dia Para Um Labirinto' foge disso. Ele até coloca alguns mistérios, como o fato de alguns moradores desaparecerem graças a um ser suspeito, mas o foco é a relação de amizade daquelas quatro amigas carismáticas.

E sabe o pior? Mesmo sem explorar aquele mundo, a leitura de 'É Um Bom Dia Para Um Labirinto' é tão gostosa que a gente nem liga para as interrogações. Na verdade, a gente até entende que a ideia é mostrar que não importa a ambientação, as relações humanas são as mesmas assim como as necessidades afetivas. E, ao final da leitura, você lamenta mesmo é que não verá mais histórias dessas adolescentes tão divertidas.

'É Um Bom Dia Para Um Labirinto'

Autor: Akihito Yoshitomi

Editora: Comix Zone

Mestre da semana: Yusei Matsui, o mangaká que 'brinca' com o mainstream

Aqui, no Ocidente, aclamamos muitos autores como Yoshihiro Togashi, Tite Kubo, Masashi Kishimoto, mas saiba que no Japão existe um autor de obras da 'Shonen Jump' conhecido por fazer obras de muito impacto no mercado japonês, capazes de dialogar com aquela comunidade e seus problemas.

Yusei Matsui começou sua carreira nos anos 2000, vencendo premiações e se tornando assistente de Yoshio Sawai, autor de 'Bobobo-bo Bo-bobo'. E não demorou muito para conseguir sua primeira série: 'Neuro: Supernatural Detective' chegou na 'Jump' em 2005 e foi publicado até 2009.

Como o próprio título já entrega, se trata de uma história de detetive na qual o protagonista Neuro é um demônio que viaja ao nosso mundo atrás de mistérios para investigar. O título foi um sucesso e ajudou a fazer o nome do autor na editora Shueisha.

Em 2012 foi lançada a grande obra de Yusei Matsui, 'Assassination Classroom'. E ela parte de uma premissa bem maluca: um alienígena no formato de polvo explodiu parte da Lua e promete acabar com a Terra em um ano, a não ser que a turma desajustada de uma escola consiga assassinar ele antes.

A ideia de Matsui com esse mangá é discutir a educação, mostrando como o ensino japonês estava criando pessoas individualistas e que é importante um esforço para se adequar às necessidades de cada aluno. A obra teve um anime muito competente e que está disponível na Crunchyroll.

Após encerrar 'Assassination Classroom' em 2016, Yusei ficou um tempo descansando e retornou à 'Shonen Jump' em 2021 com seu 'The Elusive Samurai', e a trama continua em publicação. Uma marca dos mangás do autor são as histórias diferentes do habitual e personagens muito engraçados, então vale a pena conferir suas obras.

Animes que tiveram azar este ano

'Uzumaki'

Cena de 'Uzumaki' Imagem: Reprodução/MAX

Caramba, quem diria que mais um anime baseado em mangá de Junji Ito iria decepcionar, não é mesmo? O autor deve ter uma maldição fazendo com que ele tenha muito sucesso ao publicar seus quadrinhos ao redor do mundo, mas, em contrapartida, todos os seus animes são bem mais ou menos. Aqui, o problema foi a ambição e a falta de dinheiro, porque a equipe teve grana apenas para o primeiro episódio.

'Missão: Família Yozakura'

Não podemos dizer que não tentaram. 'Missão: Família Yozakura' era uma obra da 'Shonen Jump', ganhou um anime de estúdio bom e tem um certo carisma, mas esse anime teve o maior azar de todos: a Disney licenciou. Isso quer dizer que o streaming apenas jogava os episódios na plataforma e torcia para que o público alvo encontrasse. Será que é de propósito para não prejudicar suas produções? Vai saber?

Editoras de mangá novas que brilharam em 2024

Editora MPEG

A editora começou devagar, publicando títulos em estilo mangá vindos da Europa, e, agora, tem conseguido várias licenças importantes. Além de 'Gash Bell', ela licenciou 'Beck' e 'Nodame Cantabile', séries muito pedidas pelos otakus que viveram nos anos 2000. O futuro parece bem interessante para a editora, vamos ver o que teremos em 2025.

Editora Comix Zone

Após investir em publicações de quadrinhos feitas no Ocidente, a editora Comix Zone lançou alguns mangás bem interessantes nesse ano de 2024. Além do 'É Um Bom Dia Para Um Labirinto', já analisado nesta newsletter, eles ainda publicaram 'Crazy Food Truck' de Rokurou Ogaki, uma história bem espirituosa misturando comida e um cenário distópico.

Professores que mudam a vida dos alunos

'Great Teacher Onizuka'

Em 'GTO', cujo mangá é publicado pela editora NewPOP, acompanhamos o professor Onizuka, que acaba sendo responsável por uma turma de desordeiros que nenhum professor bota muita fé. E qual é a estratégia de Onizuka? Simples, ele é tão bagunceiro quanto os estudantes, e não tem medo de mexer com criminosos para defender seus alunos.

'Onegai Teacher'

O nome 'Onegai Teacher' traz memórias aos otakus mais antiguinhos. Essa curta série animada conta a história de uma alienígena que começa a dar aulas na Terra, mesmo que a professora em questão saiba bem pouco sobre o nosso planeta. Essa também é uma forma de ser marcante: você entregar uma qualidade de ensino bem aquém do esperado pela Secretaria de Educação.