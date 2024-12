Modelo pode ser banida do Airbnb após transar com 101 homens no imóvel

Lily Phillips, estrela do OnlyFans, pode ser banida do Airbnb depois de usar um apartamento alugado pela plataforma para transar com 101 homens durante sua estadia de uma noite no imóvel, em outubro. Regras da empresa proibiriam trabalho sexual ou a criação de pornografia comercial, fotos ou vídeos.

O que aconteceu

Lily Phillips se filmou fazendo sexo com 101 homens em um único dia. A performance foi exibida em uma transmissão ao vivo no site exclusivo para adultos. Segundo o MailOnline, a maratona aconteceu em uma propriedade em Notting Hill, em Londres.

Anfitriões não sabiam da gravação do conteúdo. Eles, inclusive, elogiaram a estadia da modelo por meio da plataforma. "Lily é uma hóspede adorável, que segue todas as regras da casa e tem uma boa comunicação antes da chegada", escreveram.

Caso viralizou. Um documentário publicado no YouTube com o título "Eu dormi com 100 homens em um dia" passou de 2,7 milhões de visualizações. Nas imagens, homens do mundo inteiro chegam ao apartamento. O aluguel custa 400 libras (R$ 3.100) por noite.

Fomos informados sobre isso agora. Infelizmente, não sabíamos nada sobre o que ela tinha feito no apartamento e não havia sinal de nada no apartamento quando ela saiu.

Uma das proprietárias, ao MailOnline

Documentário mostra "vestígios" de sexo. Nas imagens, é possível ver preservativos e embalagens pelo chão ao fim da maratona. "Não é para meninas fracas, para ser honesta. Foi difícil. Não sei se eu recomendaria", afirmou Lily.