Fernanda Torres posa com a mãe, Fernanda Montenegro e celebra o Natal

Fernanda Torres, 59, apareceu ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, 95, para desejar um feliz Natal nesta terça-feira (24).

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo em que aparece em uma sessão de fotos ao lado da mãe. "Queridos, 2024 nos levou ao infinito e além. Espero que 2025 seja leve e auspicioso. Feliz Natal e um bom ano para a gente."

Mãe e filha receberam diversos elogios. "Boas festas!!!! As mais lindas Fernandas!!", disse Astrid Fontenelle. "As Fernandas do meu coração", comentou Evandro Mesquita. "O PIB inteiro do talento nacional num vídeo", disse um fã.

Protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres comemorou não só a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, mas também a nomeação dela como Melhor Atriz de Drama. "Walter [Salles], 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta!"

O filme está entre as 15 produções aptas para concorrer na categoria Melhor Filme Internacional, sendo o único finalista da América Latina.