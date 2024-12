César Tralli conheceu Ticiane Pinheiro em um salão de beleza: 'Engraçado'

César Tralli, 53, contou como conheceu a esposa, Ticiane Pinheiro, 48, durante participação do casal no Altas Horas do último sábado (21), na Globo.

O que aconteceu

O apresentador do Jornal Hoje contou que conheceu a esposa em um salão de beleza. "A gente se conheceu em um salão de beleza. Engraçado, né?"

Serginho Groisman questionou como foi e Tralli pediu para a esposa detalhar. "Conta aí, vai Tici. Eu sou meio envergonhado."

Ticiane, então, contou que ficou sem graça ao conhecer o apresentador. "Ele estava na cadeira e eu não vi que era ele. E eu tava ali falando, falando, quando ele levantou eu fiquei sem graça. Eu falei: 'nossa, é o César Tralli?'"

Tralli disse que eles levaram um tempo para conversar pela primeira vez. "Ele pediu meu telefone e demorou uns 15 dias para me ligar. No começo eu não tava nem aí, aí demorou e eu comecei a ficar interessada."

O apresentador, então, revelou: "Eu vou ser honesto. Eu sou um homem romântico, à moda antiga, e eu não queria queimar etapa. Queria que fosse um processo legal, natural e que a gente pudesse se conhecer."

Felizmente deu tudo certo e estamos aqui. 10 anos juntos e 7 de casados César Tralli