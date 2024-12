Após desclassificação de A Fazenda, Raquel Brito cogita novo reality show

Raquel Brito, ex-peoa de A Fazenda 2024 (RecordTV) que foi desclassificada, disse pensar em participar de outro reality show.

O que aconteceu

Raquel, que teve problemas de saúde e precisou deixar o reality, disse que cogita outra oportunidade similar. No "Hora do Faro" deste domingo (22), a ex-peoa disse que considera a experiência para o próximo ano.

Rodrigo Faro: "Pensa em fazer mais algum reality?".

Raquel: "Próximo ano, né? Vou me preparar, fazer um check up antes para não acontecer nenhum probleminha...".

Rodrigo Faro: "Mas você pensa mesmo em fazer mais algum reality?".

Raquel: "Penso. Eu só passei 20 dias [em A Fazenda]! Não deu nem para curtir direito".

