Cruzeiro ou cruz-credo? O que você vai encarar numa viagem em navio musical

Se você é uma daquelas pessoas que acha um pouco demais da conta viagens de navios com shows comandados por astros como Roberto Carlos, cuidado. A nova "febre" pode pegar você.

Mais de dez

Esse tipo de festival em alto-mar está muito em alta no Brasil. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a previsão é de que sejam celebrados mais de dez cruzeiros musicais. De acordo com a PromoAção, que organiza esses cruzeiros, a expectativa é embarcar 45 mil pessoas neste verão.

E o sucesso é tanto que já há programação de navios musicais temáticos para a temporada 2025/2026. Já estão confirmados o Navio do Zezé, do Sorriso Maroto Só as Antigas, de Chitãozinho e Xororó e até um chamado Cabaré com Leonardo.

Se a ideia faz sua cabeça, Splash selecionou algumas dicas e impressões dos repórteres que viajaram nesse tipo de navio. Evite assim surpresas desagradáveis para aproveitar melhor a viagem.

Será que enjoa?

Os navios temáticos podem expor a tripulação a uma verdadeira 'maratona' do artista que dá nome ao cruzeiro. "Além dos shows e participações especiais todos os dias, as músicas tocam o dia inteiro nos corredores do navio e nos restaurantes. Foi assim no cruzeiro da Maiara & Maraisa", conta a repórter Luiza Stevanato.

A repórter de Splash Luiza Stevanatto, que conta o que viveu em um navio musical Imagem: Arquivo Pessoal

No entanto, dificilmente um fã enjoa da atenção e carinho do ídolo, não é mesmo? Maiara & Maraisa promoveram encontros com a tripulação e passaram horas conversando e tirando fotos com os tietes, por exemplo. Mas atenção ao detalhe que Stevanato revela: "Fora das áreas 'VIPs', esses encontros podem ser bem difíceis em navios gigantes."

Além da chance de enjoar da música do artista, a viagem em alto-mar pode ser incômoda para quem não está acostumado.

Stevanato diz que não sentiu vertigem durante a viagem no navio, mas horas depois de desembarcar, sentiu tontura. "A sensação era de que, em terra firme, eu ainda estava dentro do navio, que o chão estava instável, balançando. Isso durou cerca de duas semanas depois do desembarque."

Proibidão

"Falam muito sobre os shows e bebidas, mas pouco falam sobre o cassino grandioso", explica o repórter Filipe Pavão. "Jogos de azar são proibidos em terra firme. E tem também as lojas, que mais parecem shopping."

Cruzeiro cruz-credo

O colunista Lucas Pasin já trabalhou em diversos navios temáticos em coberturas para o UOL. Entre as viagens estão o clássico navio do Roberto Carlos, Luan Santana, Maiara & Maraisa e Belo.

O colunista Lucas Pasin e Belo no cruzeiro musical do cantor carioca Imagem: Arquivo Pessoal

Ele percebeu que as principais reclamações são referentes às filas para se alimentar. Em alguns navios, as opções de comida não são muito saudáveis e resta para a maioria dos horários opções de hambúrguer e pizza.

Além das filas para comer, as piscinas do navio são praticamente intransitáveis. Afinal, são quase 6.000 pessoas dividindo o mesmo barco. Lucas Pasin, colunista de Splash

Internet é ouro

O consumo dentro dos navios costuma ser caro. "Bebidas café, chá, suco e água são pagas à parte, e um pacote pode custar centenas de dólares", conta Stevanato.

O mesmo vale para a internet. Não há sinal de celular enquanto o cruzeiro navega, e um pacote de internet custa cerca de U$ 20 por dia. Luiza Stevanatto, repórter de Splash

O repórter de Splash Filipe Pavão em mais uma aventura por um cruzeiro musical Imagem: Arquivo Pessoal

Para os jornalistas, os perrengues são mais específicos: imagine ter que escrever e mandar vídeos sem ter um bom sinal de internet. "O Roberto Carlos disse que estava namorando, e eu fiquei andando com o celular apontado para o alto para caçar algum wi-fi", lembra Pavão.

Galera unida jamais será vencida

Algumas características dos fãs são ótimas se você estiver na sua turma de afinidades, que idolatra o mesmo ídolo. No entanto, se você não for tão adorador do anfitrião do navio, vai ter que aprender a entrar "na onda emocional dos tietes" para não ter estresse.

Os pagodeiros são enérgicos, barulhentos, dispostos a fazer muita festa. Os fãs de Luan Santana são histéricos, tais como as senhoras que acompanham Roberto Carlos. E os fãs de Maiara & Maraisa, assim como as ídolas, são os mais cachaceiros. Lucas Pasin, colunista de Splash

Diquinhas

Depois de alguns dias em alto-mar, além de ter antieméticos acessíveis para combater enjoos, quem trabalhou em cruzeiro percebe que é bom buscar as extremidades dos restaurantes. São lugares que costumam ficar mais vazios e com cadeiras para sentar; além disso, nessa parte do navio, a comida parece ser menos "mexida".

No meio dos shows os restaurantes ficam mais vazios. Ou seja, é um bom horário para comer tranquilo.

Diversão garantida?

Pasin garante que, apesar de alguns perrengues, o navio é uma grande festa com pessoas com energias diferentes. "É bastante divertido, principalmente para quem gosta de escutar boas histórias", conta Pasin, especialista em cobrir os bastidores das celebridades.

Para os próximos dias, há uma grande quantidade de navios:

Réveillon em Alto Mar

De 29/12 a 2/1

Wesley Safadão

Gusttavo Lima

Alok

Luan Santana

Capital Inicial

Jota Quest

É O Tchan!

Bruno & Denner

Henrico

Roupa Nova

De 2 a 5 de janeiro

Fabio Jr.

Jota Quest

Guilherme Arantes

Claudia Leitte

Paula Toller

Roupa Nova

Ana Castela

De 9 a 12 de janeiro

Zé Neto & Cristiano

Gustavo Mioto

Luan Pereira

João Gomes

Eduardo Costa

Ana Castela

Léo Santana

De 12 a 15 de janeiro

Wesley Safadão

Thiaguinho

Nattan

Launa Prado

Mari Fernandez

Dj Dennis

Léo Santana

Temporada 2025/2026