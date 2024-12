Namorado gastou quase R$ 1 milhão em presentes pra Taylor Swift, diz jornal

Travis Kelce, 35, gastou US$ 175 mil (cerca de R$ 910 mil, na cotação atual) em presentes luxuosos para a namorada, Taylor Swift, por ocasião do aniversário de 35 anos dela, na última quarta-feira (18).

O que aconteceu

O jogador de futebol americano preparou uma festa-surpresa para a cantora, com o tema "The Eras Tour" - turnê recentemente finalizada por ela. Ele contratou um barman e um chef particulares para o evento e orientou os convidados a usarem figurinos que representassem as diferentes 'eras' da carreira de Taylor.

Travis desembolsou ainda US$ 19,3 mil (R$ 100 mil) na compra de flores da marca The Million Roses. O atleta as dividiu em 35 buquês - cada uma representando um ano de vida da intérprete de "Long Live".

Ele também presenteou Taylor com várias joias de primeira linha, no valor total de US$ 155,2 (R$ 805 mil). A lista de mimos caros inclui, segundo o jornal The Sun, um relógio Day-Date 36 de ouro rosé da Rolex (US$ 60.350 / R$ 314 mil), uma pulseira de ouro personalizada da Tiffany & Co. (US$ 22.000 / R$ 114 mil) e um bracelete Elsa Peretti de coração aberto (US$ 25.000 / R$ 130 mil).