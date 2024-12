Letícia Spiller sobre sucesso do filho em Garota do momento: 'Orgulhosa'

Letícia Spiller, 51, sobre o filho, Pedro Novaes, 28, fruto da relação com Marcello Novaes, 62, em Garota do Momento (Globo), em entrevista ao Extra.

O que aconteceu

A atriz elogiou e disse que assiste o filho, que vive o personagem Beto, na novela das 6. "Fico muito orgulhosa mesmo. Pedro é artista dos pés à cabeça e de alma! Um profissional muito dedicado e responsável"

Vi várias cenas da novela e dele. Fico muito feliz com o carinho do público com ele Letícia Spiller

A artista disse que devido a um trabalho, não conseguiu acompanhar a novela desde o início e a filha, Stella, também gosta de acompanhar as cenas do irmão. "Minha filha adora a novela e disse para eu assistir no Globoplay para alcançar os capítulos atuais para ver com ela."