Raquel Brito desmente suposta gravidez: 'Não tem nada, só comida'

Raquel Brito publicou um vídeo em seu Instagram desmentindo uma suposta gravidez, após uma foto publicada por Flora. O momento foi registrado ao lado dos ex-colegas de A Fazenda 16 (Record), logo após a dinâmica de Lavação de Roupa Suja.

O que aconteceu

Uma foto de Raquel usando um vestido branco viralizou, e diversos comentários nas redes sociais começaram a especular que ela estaria grávida.

Raquel respostou a imagem usando expressões de risada e disse. "Posso aparecer aqui hoje? Que babado é esse com meu nome? Me contaram tanta coisa, que eu estou prenha, grávida, tudo."

Mas graças a Deus aqui não tem nada, viu? Só comida.

Depois, Raquel apareceu no story de Julia e comentou. "Hoje eu vou beber todas, no lugar de todo mundo. Não tem bebê aqui, deixem de coisa. Vou entregar conteúdo."

