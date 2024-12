Lady Gaga ostenta anel de noivado de diamantes de R$ 6 milhões; veja

Lady Gaga, 38, mostrou mais de seu anel de noivado durante o especial "A Carpool Karaoke Christmas" (Apple TV+), divulgado neste domingo (15).

O que aconteceu

A cantora apareceu várias vezes na filmagem com o acessório avaliado em 1 milhão de dólares, cerca de R$ 6,1 milhões. Segundo o Page Six, o enorme anel cravejado de diamantes parece ter pelo menos 12 quilates, o que justificaria seu valor.

O anel do noivado de Gaga e o empresário Michael Polansky usa uma técnica conhecida como "pavê". Além de um grande diamante, o anel pavê é perfurado milimetricamente para cravejar outros pequenos diamantes, dando a impressão de uma "pavimentação" ao longo da joia.

A primeira vez que a estrela exibiu o acessório foi durante o Festival de Cinema de Veneza, em setembro. Ao lado do noivo, a estrela ostentou o anel para as fotos dos paparazzi enquanto divulgava o filme "Coringa: Delírio a Dois".

Nas redes sociais, fãs se surpreenderam com o tamanho do anel de Gaga. "Isso é uma PEDRA de noivado", brincou um perfil no X. "Michael tem dinheiro", comentou outra fã. "Isso é uma GRANDE pedra", disse outro usuário da rede.

Lady Gaga exibe anel de noivado de mais de R$ 6 milhões Imagem: Reprodução/Apple TV+