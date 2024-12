Virou apresentador? O que Pablo Marçal foi fazer de helicóptero no SBT

Pablo Marçal causou nas redes sociais ao compartilhar vídeo no qual aparece chegando ao SBT de helicóptero com a legenda: "Meu primeiro dia de CLT no SBT"

O que aconteceu

Afinal, o que Pablo Marçal fez no canal criado por Silvio Santos na tarde deste sábado (14)? "Fui gravar dois pilotos", disse ele a Splash, sem dar mais detalhes.

No vídeo, Marçal chega de helicóptero, atende atores da novela "A Caverna Encantada" e, logo depois, surge em um auditório, onde é aplaudido pela plateia. "Qual o nome do meu programa no SBT?"

Marçal é cotado para apresentar a nova versão do Casos de Família, programa já apresentado por Regina Volpato e Cristina Rocha anteriormente. Não se descarta a possibilidade de Marçal assumir outro formato na emissora. À reportagem, Marçal não disse para quais programas foram esses pilotos.

Procurado por Splash, o SBT não retornou o contato.

Jojo Todynho, que também esteve no SBT na tarde deste sábado (14), e Cariucha, que faz parte do Fofocalizando, também concorrem pela vaga no novo Casos de Família. Conforme apuração de Gabriel Vaquer, do F5, o coach sai na frente por ter dois patrocinadores e ser o favorito de Mauro Lissoni, novo diretor de Programação e Artístico, que assumiu o cargo em outubro.