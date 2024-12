Luan Santana celebra 15 anos do sucesso 'Meteoro': 'É um momento especial'

Luan Santana, 33, está em celebração dos 15 anos do lançamento do sucesso "Meteoro", hit que o impulsionou nacionalmente como artista. Nesta terça-feira (10), o cantor promoveu uma festa em seu escritório, no Alphaville, em São Paulo, para comemorar o momento de carreira e anunciar os lançamentos de copos personalizados da Stanley.

O que aconteceu

Luan Santana explodiu nacionalmente em 2009 com a canção "Meteoro", do álbum Tô de Cara. Em comemoração de 15 anos do sucesso, o cantor lançou dois copos personalizados: o clássico copo de cerveja e o Quencher, ambos com design exclusivo inspirado na música "Meteoro".

"Estou me sentindo muito especial por receber vocês nessa noite de comemoração. É um momento muito importante na minha carreira. Fechar essa collab inédita com a Stanley é uma honra", afirmou o artista, em discurso durante o evento.

Luan Santana explodiu em 2009 para o Brasil com o hit Meteoro Imagem: Divulgação/Luan Santana

Noite de comemoração reuniu celebridades: nomes como Bruna Santana, Tom Cavalcante com a mulher Patrícia Lamounier, Bruna Manzon, Dani Calabresa, Silvia Abravanel, entre outros famosos, marcaram presença no evento do cantor.

Luan Santana esbanjou carisma e atenção com os convidados da festa. Ele cumprimentou todos os convidados, bateu papo, tirou fotos, agradeceu pela presença e ouviu histórias sobre como seus hits são importantes.

Os produtos de Luan Santana parceria já estão disponíveis para compra nos canais oficiais da Stanley. Os copos vêm com uma caixa temática exclusiva para transformar em itens colecionáveis para os fãs do cantor.