Influenciadora argentina tem celular roubado durante live; confira o vídeo

A influenciadora Micaela Ybañez, conhecida nas redes sociais como Milica, teve seu celular roubado nesta última terça-feira (10), enquanto fazia uma live no Instagram dentro do carro.

O que aconteceu

A influenciadora estava dentro do carro com seu amigo, nas ruas de Buenos Aires, na Argentina, quando um rapaz de capacete surge e estoura o vidro do veículo. Milica estava fazendo uma transmissão ao vivo para sua rede social.

Enquanto os dois conversam distraídos, é possível ver na janela esquerda traseira o criminoso se aproximando. Segundos depois, o vidro do lado de Micaela estoura e o celular que estava filmando é roubado.

A transmissão continua por mais alguns segundos, enquanto o ladrão corre até a moto e sobre na garupa. Logo depois, a gravação é interrompida.

Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Milica disse que se machucou um pouco por conta do vidro. "Eu me cortei um pouco porque todo o vidro caiu em mim", escreveu em uma publicação no Instagram.

A influenciadora ainda foi acusada de ter forjado o roubo, visto que segundos antes, ela e seu amigo cogitaram a possibilidade de serem alvo de criminosos. Micaela negou: "É uma loucura que pensem que aquilo foi armação".