Jay-Z é acusado em processo de estuprar garota de 13 anos em 2000

Jay-Z, 55, foi acusado neste domingo (8) em uma ação civil de estuprar uma garota de 13 anos em 2000 — supostamente junto com Sean "Diddy" Combs, 55.

O que aconteceu

O rapper e empresário, cujo verdadeiro nome é Shawn Carter, foi acusado por uma mulher anônima, identificada apenas como Jane Dow. Ela afirmou que a agressão de Jay-Z e Diddy aconteceu em uma festa após a premiação MTV Video Music Awards (VMA), em Nova York, quando ela tinha 13 anos.

A ação civil foi originalmente aberta em outubro deste ano no distrito sul de Nova York, Estados Unidos, listando Diddy como réu. O processo foi reaberto no domingo para incluir Jay-Z.

Segundo a NBC, o processo diz que a acusadora foi abordada por um motorista que trabalhava para Diddy na porta do VMAs, no Radio City Music Hall. O homem teria dito que ela "se encaixava no que que Diddy estava procurando" e a convidou para uma festa após o evento.

Ainda segundo a ação, ao chegar na festa, a adolescente teria assinado um acordo de confidencialidade — e não recebeu uma cópia do documento. Em seguida, após tomar uma bebida que a deixou "tonta, atordoada e com a sensação de que precisava deitar", ela foi para um quarto descansar. Pouco tempo depois, Diddy e Jay-Z teriam entrado no local e a estuprado.

Ela alega que Jay-Z tirou suas roupas, segurou-a e a estuprou enquanto Diddy e uma celebridade feminina não identificada assistiam. Ela diz que Diddy também a estuprou enquanto Jay-Z e a mulher observavam.

Após a suposta agressão, diz o processo, Jane Dow "pegou suas roupas" e foi embora. Ela foi até um posto de gasolina, onde ligou para o pai.

O advogado Tony Buzbee, que entrou com a ação, não comentou publicamente sobre o caso. Ele entrou com diversos processos nos últimos meses acusando Diddy de agressão e estupro — e este é o primeiro em que outro réu famoso é mencionado.

Diddy negou todas as acusações contra ele. Em setembro, promotores federais acusaram o rapper criminalmente de extorsão, tráfico sexual e outros delitos — ele segue preso após ter fiança negada pela terceira vez em novembro.