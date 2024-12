'Momento propício': o que esperar da nova exposição sobre Racionais em SP

Aberta ao público desde a última sexta (6), a exposição "Racionais MC's - O Quinto Elemento", no Museu das Favelas, leva assinatura e uma curadoria íntima de Eliane Dias, CEO e cofundadora da produtora Boogie Naipe - também esposa do vocalista Mano Brown.

Com a equipe curatorial também composta pelo rapper Vitinho RB e pelos jornalistas Jairo Malta e André Caramante, a exposição dos Racionais -que está prestes a lançar um novo álbum- marca a reabertura do Museu das Favelas em um novo endereço.

Foram pelo menos 10 anos de idealização do projeto por Eliane, que disse ter recebido propostas para colocá-lo em prática com a oferta de recursos, mas encontrou resistência do quarteto. "A gente aprende a lidar com a máquina", comentou Edi Rock, também vocalista da banda, na coletiva de imprensa de abertura da exposição.

Para KL Jay, DJ e produtor do grupo, este foi o "momento propício" para que a exposição ganhasse forma. Em 2022, o documentário "Racionais MC's: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo" foi lançado na Netflix em escala mundial.

Este é um legado para a cultura, para a história do Brasil que, graças a Deus, eu posso fazer parte e deixar aqui.

Eliane Dias comentou sobre a exposição que se formou sob sua curadoria

O que esperar?

Salas da exposição dos Racionais MC's busca contar a trajetória do mais notório grupo de rap do Brasil Imagem: Debora Alexandre/UOL

Luzes baixas remetem a uma noite na Rua São Bento, no centro de São Paulo, onde o rap se fez e formou o mais notável grupo de rap do Brasil. Registros manuscritos, fotografias, artefatos e figurinos usados pelos integrantes narram a história. "O Invisível: KL Jay", "A Máquina: Ice Blue", "A Voz: Edi Rock" e "A Música: Mano Brown" formam os Racionais, que são o quinto elemento da cultura hip-hop, e vêm ao lado dos primeiros quatro: MCs, DJs, B-Boys/B-Girls e grafiteiros.

Com muita musicalidade, referências do início da cena rap no Brasil, na década de 1980, a exposição busca não só contar a trajetória do grupo, como também firmar sua história. "E nós contamos a nossa história, a história de quatro pretos brasileiros que se uniram ancestralmente falando", disse KL Jay sobre terem se encontrado e as músicas que surgiram dessa união.

E quando o DJ falou sobre ancestralidade, não quis dizer somente no lado "espiritual" da coisa. Ao realizarem testes de DNA, os integrantes do grupo descobriram que têm mais em comum do que imaginam: 54% de seus genes conversam. Na exposição, é possível ver e entender quais são suas linhagens e onde estão as semelhanças.

Além daquilo que se vê, em alguns dos espaços dedicados à exposição, o som de músicas como "Negro Drama", "Vida Loka Pt. 1" e "A Fórmula Mágica a Paz" prometem fazer as emoções do público reverberarem, se tornando também uma experiência sensorial.

Para eles, há pelo menos três gerações que acompanharam desde os primeiros passos da banda até sua consagração. Quem curtiu dos anos 1990 aos 2000, pôde ter ainda mais contato com os hits que tocavam nas rádios, nos CDs e fitas cassete. Por este motivo, são esperadas diferentes pessoas e grupos para vivenciarem as obras dos Racionais em um outro formato.

Dona Ana, Sabotage, MC Kevin e Dimas, 'o primeiro'

Os visitantes da exposição ainda podem esperar homenagens marcantes. As mães dos integrantes dos Racionais são homenageadas em um espaço único. Dentre elas, está dona Ana, mãe de Brown, que já se foi e ficou eternizada na frase "Aí, dona Ana, sem palavras, a senhora é uma rainha" na canção Negro Drama, de 2002.

O memorável Sabotage, dono de uma das vozes mais emblemáticas do rap -falecido em 2003-, MC Kevin, que perdeu sua vida em um trágico acidente em 2021 e o personagem bíblico Dimas, "o primeiro 'vida loka' da história", citado em um trecho da música "Vida Loka Pt. 2", são alguns dos homenageados em uma sala dedicada aos que se foram.

Novo álbum

Durante o evento "Boogie Week", da produtora responsável pelos Racionais MC's, Boogie Naipe, uma nova música com a participação de Rincon Sapiência e Rael foi lançada após sete anos do último single da banda "Mil Faces de Um Homem Leal".

Quando perguntado ao UOL sobre as influências das mudanças culturais e políticas dos fãs dos Racionais ao longo dos anos de existência - e "resistência", como indagou Edi Rock no início do evento- do grupo, e os reflexos dessas mudanças para o novo álbum, Brown respondeu dizendo que eles se mantêm fiéis em narrar fielmente o que acontece na sociedade.

O Racionais, antes de tudo, sempre procurou ser fiel ao que estava acontecendo em tempo real. Às vezes as narrativas incomodavam algumas áreas da militância, que queriam uma coisa mais utópica, mais ideologicamente pronta, vender uma coisa porque não existia. E, assim, a gente mostrava o que de realmente existia. Então, ah, 'o Racionais está vendendo o neoliberalismo agora'. Não, não. O Brasil escolheu o neoliberalismo. Como é que eu vou fazer um rap falando de socialismo?

Mano Brown em resposta ao UOL sobre expectativas de mudanças em suas composições diante de novos cenários políticos

Serviço

Local: Páteo do Colégio, 148 - Centro Histórico de São Paulo - SP

Reabertura: 6 de dezembro de 2024

Entrada gratuita, de terça à domingo, das 10h às 18h

É necessário a retirada de ingresso antecipado no site ou na recepção, sujeito a disponibilidade para o dia.