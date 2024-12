Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam gravidez: 'Nosso pequeno milagre'

Kelly Piquet, 35, anunciou que está grávida do namorado, o piloto Max Verstappen, 27.

O que aconteceu

O casal confirmou a notícia com uma foto já exibindo a barriga de Kelly. "Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre", escreveram eles em um post no Instagram nesta sexta-feira (6).

A criança é o primeiro filho do tetracampeão da Fórmula 1. Kelly, por sua vez, já é mãe de Penélope, 5, fruto do antigo relacionamento com o piloto Daniil Kvyat.

A notícia foi muito celebrada pelos amigos, fãs e seguidores da dupla, que brincaram sobre a união das famílias. "Verstappen-Piquet, todas as crianças que praticam kart podem fazer as malas. Parabéns a vocês dois", comentou o perfil. "O mais rápido do mundo? Parabéns!", disse outro.

O astro da F1 e a filha de Nelson Piquet estão juntos desde outubro de 2020. No ano passado, Verstappen foi questionado sobre um possível casamento com Kelly em entrevista a um jornal suíço, mas deixou a possibilidade em aberto.