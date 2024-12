Rashid, Mariana Aydar e Maestrinho se apresentam em dezembro na Casa Natura

A Casa Natura Musical já tem agenda de dezembro definida: serão três shows de diferentes estilos musicais. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.



Após a volta de Letuce (duo de Letícia Novaes - Letrux - e Lucas Vasconcellos) abrir os caminhos da programação, o espaço recebe o excêntrico cantor e compositor Rogério Skylab, o rapper Rashid apresenta o show de lançamento do álbum "Portal"; e Mariana Aydar e Mestrinho performam num show totalmente dedicado ao forró.



Confira mais informações de cada show:

Rogerio Skylab | Show "A Trilogia do Fim"

No dia 07 de dezembro a Casa Natura Musical recebe Rogerio Skylab e banda, que pela primeira vez em São Paulo faz o show "A Trilogia do Fim". Além de faixas inéditas como o single "Rainha do Mar", o artista revisita na apresentação da Casa clássicos de décadas de trabalho. A Trilogia do Fim é uma nova produção de Sylab com três volumes, o último deles lançado em setembro desse ano.

Rogerio Skylab começou sua trajetória como compositor no início dos anos 90, com o disco Fora da Grei, lançado em vinil. Ao longo de sua carreira, lançou a série Skylabs, composta por 10 discos, com destaque para o Skylab V, que lhe rendeu o Prêmio Claro de Música Independente, e "Skylab IX", que resultou em seu primeiro DVD.

Acompanhado por Thiago Martins (guitarra), Gabriel Planas (baixo) e Gabriel Coelho (bateria), Skylab tem se apresentado por todo o país, exibindo um extenso repertório autoral distribuído ao longo de mais de 30 discos.

SERVIÇO:

Rogerio Skylab - Show "A Trilogia do Fim"

Data: 07.12, sábado

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 18 anos

Ingressos disponíveis pelo Sympla. Valores de R$30 a R$200

Rashid I Show "Portal"

No dia 8 de dezembro, Rashid retorna ao palco da Casa Natura Musical para apresentar o show de lançamento de Portal, recém-lançado quinto álbum, que registra todos os pilares que o figuram como uma das vozes centrais do rap nacional. O novo projeto do rapper, letrista, pensador e multiartista paulistano marca vários dos portais que o atravessaram ao longo dos últimos anos, seja com a paternidade ou pelos relacionamentos consigo mesmo ou com o outro, por exemplo. Ao longo de 9 faixas, com participações de Lenine, Péricles, Melly e Lagum, o disco inaugura um novo olhar de Rashid direcionado a si mesmo, enquanto indivíduo despido de qualquer amarra.

Como uma carta aberta para o público, o disco registra os portais atravessados pelo artista ao longo de sua trajetória. O lançamento leva o artista e seu rap para novas sonoridades, enquanto reúne participações que exemplificam a pluralidade do disco. "Portal" faz ode à música brasileira e alinha Rashid em sua busca por um rap que soe como um som genuinamente feito no Brasil, não de forma mimética mas como fruto de novos estudos, referências, texturas de som e experimentos.

Serviço:

Rashid | Lançamento do álbum Portal

Data: 08.12, domingo

Abertura da Casa: 17h30

Classificação: 18 anos

Ingressos disponíveis pelo Sympla. Valores de R$30 a R$200

Mariana Aydar e Mestrinho

Mariana Aydar e Mestrinho sobem ao palco da Casa Natura Musical no sábado, 14 de dezembro, para apresentar o "Mariana e Mestrinho", trabalho dedicado integralmente ao forró. O show acontece em meio às celebrações do Dia Nacional do Forró, comemorado em 13 de dezembro, em homenagem ao aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga.

Ao vivo, o álbum homônimo assume novos significados. Além das faixas do disco, o setlist traz clássicos da música brasileira, como "Lamento Sertanejo" e "Pedras que Cantam", além de um pot-pourri em homenagem a Luiz Gonzaga.

Entre os destaques do repertório estão "Preciso do Seu Sorriso", as inéditas e autorais "Boy Lixo" e "Até o Fim" (com participação de Gilberto Gil no álbum), e "Te Faço um Cafuné", que fez parte da trilha sonora da novela Renascer.

A banda é dirigida musicalmente por Fejuca e conta com Magno Vito (baixo), Feeh Silva (zabumba e triângulo), Rafa Moraes (violão e guitarra) e Léo Rodrigues (percussão). A direção do show é assinada por Marcus Preto, que já dirigiu espetáculos de Gal Costa, Nando Reis, Simone e Adriana Calcanhotto. O cenário fica por conta de Omar Salomão.

Serviço:

Mariana e Mestrinho

Data: 14.12, sábado

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 18 anos

Ingressos disponíveis pelo Sympla. Valores de R$35 a R$200

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

(a 300 metros da estação de metrô Faria Lima da linha 4 - Amarela)

www.casanaturamusical.com.br