A Fazenda: Parcial aponta força surpreendente de peão estreante

Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney disputam a 11° roça e um lugar no Top 10 de A Fazenda 16 (Record).

O que diz a enquete

Às 08h, Gui Vieira era o preferido pelo público para permanecer no jogo com 49,81%. Como nas últimas roças, o influencer integrante do G4 é que apresenta maior porcentagem de votos.

Em seguida, Sidney mostra uma força surpreendente com o público. Com 38,51%, o ator, que está em sua primeira roça, tem grandes chances de continuar.

Distante dos peões, Flora Cruz é a possível eliminada da noite. A filha xde Arlindo Cruz soma apenas 12% dos votos.

A 11° roça será decidida no programa ao vivo desta noite (5).

