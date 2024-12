Influenciadora revela gravidez do 4º filho mesmo com DIU: 'Nem eu acredito'

A influenciadora Débora Paixão, 22, contou que está grávida de seu quarto filho mesmo usando um dispositivo intrauterino (DIU).

O que aconteceu

O filho é fruto da relação com Chrys Dias. "Depois de muitas provações, mais um bebê no forninho. Já estou com mais de 1 mês de gestação. Estávamos nos preparando para vir falar", disse ela no Instagram nesta quarta-feira (4).

Com 22 anos, estou orgulhosa com 4 filhos, independente e com uma família maravilhosa. Que venha com saúde! Débora Paixão

A influenciadora se disse surpresa pela gestação ter acontecido apesar do método contraceptivo. "Sim, eu estava com DIU e, por incrível que pareça, engravidei com o DIU", contou ela nos stories do Instagram.

Débora ainda alertou seguidores que usam o mesmo modelo de DIU. "Para as meninas que usam, cuidado. Nem eu acredito ainda que foi com DIU, sério", comentou a influenciadora.

A gravidez veio 9 meses após o nascimento de Lucca, filho caçula de Débora e Chrys. Eles têm mais dois filhos juntos. O influenciador ainda tem outra criança fruto de outro relacionamento.

Os seguidores do casal se surpreenderam com a notícia da quarta gravidez de Débora. "Virginia e Débora competindo é?", disse um perfil. "O homem é uma máquina", brincou o ator Thomaz Costa. "A cegonha ama vocês", comentou outra seguidora.