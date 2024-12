Do interior de SP, DJs do Deekapz contam como superaram barreira regional

Diretamente do interior de São Paulo e com mais de 10 anos de carreira, a dupla de DJs Deekapz está concorrendo ao prêmio Splash Awards 2024 na categoria melhor dupla nacional. A premiação anual coroa artistas da música, do audiovisual e da TV e criadores de conteúdo. Os vencedores serão conhecidos nesta quarta (4).

Quem é Deekapz

Matheus Henrique, que vem de uma família de sambistas de Hortolândia, conheceu Paulo Vitor em Campinas, em uma festa durante o ensino médio em 2014. Foi nesse evento que os dois se conectaram através de seus gostos musicais: música eletrônica e suas vertentes, funk e rap, gêneros não tão comuns entre o público das cidades deles.

Mateus contou a Toca que, em grande parte das cidades do interior, a música regional como o sertanejo prevalece muito. Na época não existiam casas de shows que tocavam música eletrônica de todas as formas, dificultando para a dupla encontrar o seu caminho — que vem muito inspirado em festivais como Tomorrowland.

Paulo também comenta também que, em Campinas especificamente, os artistas locais não tinham espaço para se apresentar: a cidade costumava dar muita atenção a artistas que não eram dali. Os artistas eram obrigados a cavar um espaço que nunca existiu, para viver da arte.

Com passagens por importantes festivais, como Lollapalooza Brasil e The Town, e até apresentação fora do Brasil, Paulo se conecta com a música por conta do convívio com a sua família. Em casa, ele consumia muita música brasileira e americana.

Já Matheus conta que sempre se viu trabalhando como artista. Afinal ele encontrava as referências em sua própria casa, onde sempre teve o apoio da família.

Deekapz Imagem: Reprodução/Instagram/@deekapz

Com mais de 10 anos de carreira, a dupla vem se consolidando no mercado e ganhando atenção cada vez maior do público. Suas apresentações misturam produções eletrônicas com pop, funk e soul, trazendo assim uma nova forma de executar músicas inéditas ou até conhecidas nos bailes.

A festa 0800, desenvolvida pela dupla e sua equipe, é um grande sucesso na cidade de São Paulo. Não só pelos artistas mas também pela acessibilidade de eles tocarem gratuitamente para o público.

O Deekapz já tem participações em trabalhos de Baco Exu do Blues, Rubel, Criolo, Pabllo Vittar e Tropkillaz. Além disso, já criou produções para marcas como Kenner, Nike, Youtube, Baw, entre outras.

Paulo comenta que o fato de ser um artista de Campinas, a última cidade a abolir a escravidão no Brasil, faz com que a opressão e o racismo estejam refletidos também na sua busca de espaço. "A gente cavou essa oportunidade se envolvendo na capital de São Paulo pela falta de valorização de artistas locais das nossas cidades. Foi nessa movimentação que o interior de São Paulo e o mundo começaram a olhar pro nosso trabalho de uma outra forma!", explica.

Deekapz foram indicados ao Splash Awards 2024 Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Outro motivo para o Deekapz ter um grande destaque é o relacionamento com seu público, especialmente em comunidades nas plataformas de música, como SoundCloud. Matheus destaca que o SoundCloud foi o que fomentou a sua carreira e gerou a construção do público que vai a seus shows Brasil afora.

Paulo completa dizendo que o SoundCloud foi importante também para a cena independente e underground da música eletrônica, dando espaço para que artistas, como Mu540 e Vhoor, se tornassem conhecidos. "A gente acredita que a comunidade que criamos no SoundCloud ajudou muito para que pudéssemos furar a bolha e atingir novos públicos. Provando na prática que existem, sim, pessoas que curtem esse tipo de música e experiência artística!"

A Deekapz, que está concorrendo ao prêmio Splash Awards 2024 na categoria melhor dupla nacional, acredita que a sua trajetória influenciou outros artistas a também mostrarem o seu trabalho independente. Para eles, "premiações ajudam a potencializar ou solidificar uma construção artística para artistas, algo que vai além de ganhar o prêmio".

A dupla está no momento em processo de construção do seu novo álbum. A previsão é que seja lançado em 2025.