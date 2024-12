A Fazenda 16: Fernando diz que pretende se retratar com Yuri, Gui e Sacha

Décimo eliminado de A Fazenda 16 (Record), Fernando Presto participou do Link Podcast (Youtube) nesta segunda-feira (2) e contou com quais peões pretende se desculpar após o fim do programa.

O que aconteceu

O chef disse que vai conversar com quem o procurar. "Eu pretendo falar com todos que quiserem falar comigo. Se a pessoa não quer falar, eu espero o momento dela. Vou falar com Yuri, com o Gui. Pretendo também falar com o Sacha. Preciso me retratar sobre as coisas que eu falei."

Falaram que tem bastante gente brava comigo, mas digamos que são essas pessoas que eu tenho que fazer uma retratação mesmo e ter uma conversa mais séria. Fernando Presto

Fernando revelou ainda que sua equipe processou Luana por ameaça, mas que também pretende conversar com ela. "Como eu falei, sou uma pessoa que, do mesmo jeito que falo que vou conversar com a Luana, mesmo com isso dos advogados rolando."

Ele negou querer se retratar por medo de processos. "Não tenho porque ficar levando isso pra frente."

