Chico: Albert quer fazer o público de otário, mas falha na missão

Albert tenta enganar o público de A Fazenda (Record), mas não tem sucesso nessa missão, observou Chico Barney no Central Splash desta segunda-feira (2).

Para Chico, alguns participantes do reality tentam enganar seus adversários. "Isso é normal", opina. No entanto, na visão do colunista do UOL, Albert —assim como outros confinados— querem enganar o público.

O Albert é um dos caras que mais tem o sonho e o desejo de fazer o público de otário, porque ele fica prometendo uma coisa que ele não entrega.

Chico Barney

Segundo o colunista, um dos motivos dessa enganação de Albert é a forma como ele tem se movimentado no jogo. O peão diz, com frequência, que vai começar a jogar sozinho, mas acaba se contradizendo. "Ele nunca faz o que ele diz que faz", complementa Chico.

Todo esse discurso do Albert é uma tentativa muito mal organizada e uma tentativa muito sacana. Ele não está tentando enganar as pessoas lá dentro, ele está tentando enganar o público Chico Barney

Bárbara Saryne concorda com os apontamentos sobre Albert. Para a comentarista, o peão até tenta se esforçar para mudar seu comportamento, mas ele demorou muito para tomar alguma iniciativa.

Ele veio muito tarde aparecer, a tentar propor alguma coisa. O dia que ele entra no jogo é quando tem aquela roça em que ele fala sobre acabar com a popularização. Mas ele promete e não sustenta, não entrega Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso