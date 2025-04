O que Renata vai fazer com prêmio? Sister revela plano de 'dividir' com Eva

Campeã do BBB 25 (Globo), Renata revelou que tem um plano para usar o valor do prêmio ao lado da amiga Eva.

O que aconteceu

Renata é a grande vencedora do BBB 25 e leva para a casa um prêmio de R$ 2.720.000.

Durante o Bate-Papo BBB nesta madrugada, a campeã disse que tinha uma "ideia antiga" de investir com Eva em um projeto de uma escola de dança que "transforma a vida de meninas" da comunidade. "Com certeza a gente vai sonhar muita coisa junto", disse.

Vamos fazer alguma coisa juntas, sim. A gente tem muitos projetos, inclusive, uma das coisas que a gente sempre quis, independentemente se eu ia ser milionária ou não, era ajudar o projeto que a gente veio Renata

A sister disse que, durante o reality, se preocupou em como suas alunas a veriam —e que agora quer ser um exemplo. "Sei como é difícil. Ninguém nunca me deu nada, a gente teve que ralar muito. E sei o valor que isso teve na minha vida. Quero que muitas meninas vivenciem isso", disse.

Renata ainda exaltou sua parceira de jogo. "A Eva é muito minha alma gêmea. Não consigo pensar diferente", disse. "É muito bom ter uma pessoa que te conhece genuinamente e que sabe do seu coração, da sua verdadeira intenção. Por muitos momentos dava um alivio de olhar e saber que ela estava ali".

