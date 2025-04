Miss ES e ex-primeira dama morre aos 35 após 2 meses internada por trombose

Morreu aos 35 anos a modelo e ex-primeira dama de Cariacica (ES), a capixaba Nabila Furtado. Ela estava internada desde fevereiro devido complicações por uma trombose na região do ombro e braço esquerdo. Velório ocorre em Cariacica (ES), região metropolitana de Vitória.

O que aconteceu

Nabila morreu na noite de ontem. Ela ficou internada por dois meses na rede particular Meridional. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Há um mês, o marido Geraldo Luzia, conhecido como Juninho, publicou em rede social sobre a internação: "Estamos muito animados com a recuperação da Nabila, que sofreu uma trombose que atingiu a região do ombro e braço. (...) Nessas últimas semanas estou acompanhado 24 horas toda a evolução da recuperação ao lado dela, e contando com o apoio dos parentes e amigos para cuidar das nossas coisas fora daqui. Gratidão!", escreveu o ex-prefeito de Cariacica.

Nabila chegou a comentar na publicação: "Aos 35 anos minha primeira internação. Obrigada meu amor por ser esse marido de verdade, somos uma só carne. Deus, ah querido Deus! Obrigada por tudo! Amigos e familiares obrigada de verdade pelo apoio, atenção e preocupação".

Em perfil profissional, Nabila compartilhou fotos após receber um buquê de flores e ser maquiada por um amigo.

Nabila também mostrou inchaço no braço: "Pela foto vocês conseguem ver o tamanho do meu braço, já no processo de desinchar. Fácil não é mas mesmo sendo clichê, ficar aqui nesses quase 30 dias aprendi muito, fiz várias amizades com enfermeiros, zeladoras, atendentes, médicos, enfim… Agradeço de Hospital Meridional e toda equipe fera de médicos da rede".