Luciano Huck revela trauma em parte íntima: 'Nem a Angélica sabe disso'

Luciano Huck, 53, revelou um "trauma" íntimo que sofreu na infância. Ele afirmou que nunca havia contado o ocorrido nem mesmo à sua esposa, Angélica, 51,

O que aconteceu

Huck abordou esse episódio de sua vida no Domingão, neste domingo (1º). O apresentador entrevistou um participante do quadro Quem Quer Ser Um Milionário que teve um dedo decepado por causa da aliança de casamento que ficou presa a um gancho na trave de futebol.

Apresentador contou que também já se machucou por causa de uma trave, mas em seu caso era a de vôlei. Ele explicou que, na época estava no colegial, costumava jogar vôlei no recreio, mas em determinada ocasião machucou seus testículos ao ficar "preso" num ferro da trave para erguer a rede.

O famoso brincou que relatar esse episódio na TV seria "ridículo", mas expôs mesmo assim. "Nunca contei isso, acho que nem a Angélica sabe.... Me lembrou um trauma, mas que Graças a Deus eu não perdi nada... Quando eu era criança, tinha uns nove, dez anos, era pequeno, a gente jogava vôlei no recreio. Colocaram aquela trave de vôlei e naquela época não tinha o negócio de rodar, tinha que prender em dois ganchinhos, um em cima e um no meio da trave. Eu subi para prender o de cima, aí eu escorreguei e o de baixo prendeu, mas não foi no dedo... E aí ligam para minha mãe porque eu estava com o saco sangrando", contou.

Luciano Huck ressaltou que, apesar de a experiência ter sido traumática, ele não sofreu sequelas por prender os testículos na trave de vôlei.